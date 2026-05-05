007 First Light - Spielzeit: Das kommende James Bond-Abenteuer ist länger als gedacht

So viel Spielzeit steckt im neuen Bond-Abenteuer 007: First Light.

Mit 007: First Light schicken uns iO Interactive, die Macher*innen der Hitman-Reihe, als junger James Bond auf eine actionreiche Weltreise. Dabei erwartet uns in erster Linie ein cineastisches Abenteuer, in dem die Story im Fokus steht.



Das klingt im ersten Moment nach einem kurzen Vergnügen. Wie YouTuber JorRaptor (via Insider Gaming) nun aber herausstellt, ist das ganz und gar nicht der Fall.

007: First Light - So viel Spielzeit nimmt die Hauptstory in Anspruch

circa 20 Stunden*

*Das hat JorRaptor nach eigenen Angaben in Erfahrung gebracht, nachdem er mit dem Game Director des kommenden Bond-Abenteuers sowie mit einigen Devs gesprochen hatte. Ob das am Ende auch stimmt, können wir Ende Mai selbst herausfinden, wenn der Titel unter anderem für die PS5 und Xbox erscheint.

13:29 Wenn das gesamte Spiel so gut ist, wird 007 First Light grandios!

Autoplay

Stimmt die Angabe von rund 20 Stunden, dann bewegt sich 007: First Light in Sachen Spielzeit definitiv im oberen Drittel des Genres. Zum Vergleich: Naughty Dogs Uncharted 4 kommt auf durchschnittlich 15 Stunden für die Hauptstory. The Last of Us Part 2 nimmt hingegen sogar 20 bis 25 Stunden in Anspruch.

Insider Gaming vermutet, dass Completionists sogar 30 bis 40 stunden mit dem neuen Bond-Spiel beschäftigt sein könnten, wenn Trophäen, Sammelgegenstände und Tactical Simulator-Missionen mit einbezogen werden. Letzteres Feature erlaubt es euch, bestimmte Missionen mit unterschiedlichen Anpassungen und neuen Herausforderungen zu wiederholen.

Alle Infos zum Spiel 007 First Light: Release, Plattformen und alle Infos zum neuen Bond-Spiel von Tobias Veltin

007: First Light erscheint am 27. Mai 2026 für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC. Auch eine Nintendo Switch 2-Version des kommenden Bond-Abenteuers ist geplant, diese wurde allerdings auf den Sommer verschoben und wartet noch auf ein konkretes Release-Datum.

Wie sieht's bei euch aus: Freut ihr euch auf 007: First Light oder ist das neue James Bond-Spiel ein Skip-Kandidat? Schreibt uns eure Antworten wie immer gerne unten in die Kommentarsektion.