Mit Worms Rumble kommt Anfang Dezember der nächste Multiplayer-Hit im Rahmen von PS Plus. Neben diversen Online-Modi und sogar einem Battle Royale, hat das Spiel auch noch eine leichte Platin-Trophy im Gepäck. Worms Rumble hat also sowohl für Jäger als auch für Sammler etwas zu bieten.

Worms in Echtzeit: In Worms Rumble gehen die Entwickler von Team 17 einen etwas anderen Weg. Anstatt sich wie üblich abwechselnd ins Visier zu nehmen, bekriegen wir uns im neuesten Teil der Reihe in Echtzeit. Das kommt nicht bei jedem gut an und einige Fans ärgern sich über die Änderungen.

Die komplette Trophäen-Liste zu Worms Rumble

Wir haben die vollständige Trophy-Liste von Worms Rumble für euch. Die Informationen stammen von der bekannten Seite PSNProfiles. Bis jetzt liegen die Errungenschaften nur in Englisch vor:

Full Wormage - Unlock all other trophies

- Unlock all other trophies Boot Camp - Complete Training

- Complete Training Express Yourself - Use an Emote

- Use an Emote Fashionista - Buy a customisation item

- Buy a customisation item Finisher - Finish your first game

- Finish your first game Gratz - Level up

- Level up Making Progress - Reach Level 10

- Reach Level 10 Swing Batter Batter! - Rebound a Bazooka projectile with the Baseball Bat

- Rebound a Bazooka projectile with the Baseball Bat High Life - Play 10 games in Transforming Towers

- Play 10 games in Transforming Towers Go Sports! - Play 10 games in Portal Park

- Play 10 games in Portal Park Retail Therapy - Play 10 games in Missile Mall

- Play 10 games in Missile Mall Double Figures - Get 10 kills

- Get 10 kills Three Sir! - Kill a worm with the Holy Hand Grenade

- Kill a worm with the Holy Hand Grenade Hot Streak - Get a kill streak of 3

- Get a kill streak of 3 Born Winner - Win a Deathmatch Game

- Win a Deathmatch Game On a Roll - Roll 1000 meters

- Roll 1000 meters Fall Guy - Fall 1000 meters

- Fall 1000 meters Better Than Most - Place in the top 50% of a match

- Place in the top 50% of a match Half Way There - Reach Level 25

- Reach Level 25 Last Worm Standing - Win a Last Worm Standing Game

- Win a Last Worm Standing Game Centurion - Get 100 Kills

- Get 100 Kills Tooled Up - Reach level 10 with all weapons

- Reach level 10 with all weapons Challenger - Complete 50 daily challenges

- Complete 50 daily challenges Big Spender - Spend 100,000 money

- Spend 100,000 money One Worm Army - Get a kill with each weapon and grenade

- Get a kill with each weapon and grenade Geared Up - Unlock all levelling customisation items

- Unlock all levelling customisation items Maxed Out - Reach Level 50

Es sieht ganz so aus, als wäre die Platin-Trophäe ein ziemlicher Spaziergang. Die meisten Errungenschaften erledigen sich vermutlich im Vorübergehen, indem ihr einfach nur das Spiel zockt. Das Training abschließen, ein Emote benutzen, ein Spiel beenden - schon in den ersten Minuten haben wir wohl einige Pokale gesammelt. Nur wie lange es dauern wird, bis wir Level 50 erreichen oder zehn Runden auf jeder Karte abschließen, können wir nicht genau abschätzen.

Das gibt es noch bei PS Plus: Worms Rumble ist für Abonnenten von PS Plus im Dezember kostenlos. Nach Bugsnax ist es der zweite PS Plus-Titel für die Playstation 5. Auch die weiteren PS Plus-Spiele für Dezember sind bekannt: Just Cause 4 und Rocket Arena für die PS4.