Sichert euch dank PS Plus schon jetzt euer erstes PS5-Spiel

Seit gestern haben die ersten Länder die PlayStation 5. Jedoch ist Deutschland noch nicht dabei gewesen und wir müssen noch bis zum 19. November warten. Ihr könnt euch aber schon jetzt das erste Spiel für die Konsole kostenlos sichern.

So bekommt ihr das Gratis-Spiel für PS5

PS Plus-Spiel ist live: Denn auch wenn es noch länger dauert, können wir auch in Europa bereits das erste PS5-Spiel bei PS Plus einlösen. Dabei handelt es sich um Bugsnax, ein abgedrehtes Adventure mit emotionalem Kern. Worum es da genau geht, erklären wir euch weiter unten.

So löst ihr Bugsnax ein: Ihr könnt nicht einfach an eure PS4 gehen und normal das Spiel einlösen. Ihr müsst dafür in den Webstore von Sony und dann nach Bugsnax suchen. Seid ihr in euren Account eingeloggt und habt ein aktives PS Plus-Abo, dann könnt ihr das Spiel ganz einfach der Bibliothek hinzufügen. Dort schlummert es dann bis zu dem Tag an dem ihr eine PS5 habt.

Das könnt ihr übrigens für jedes PS5-Spiel machen, auch wenn ihr in absehbarer Zeit noch keine neue Konsole kauft. Sichert euch so also schon eine robuste Bibliothek an Spielen für die PlayStation 5:

Das ist Bugsnax

Genre : Adventure

: Adventure Plattform : PS4, PS5

: PS4, PS5 Regulärer Preis: 21,99 Euro

21,99 Euro Nur die PS5-Version ist bei PS Plus gratis!

Darum geht's: In Bugsnax spielt ihr einen Reporter, der einem Ruf der Entdeckerin Elizabert folgt. Sie hat mit einem Trupp anderer Grumpusse, so der Name der Bewohner im Spiel, eine Insel entdeckt, in der Käfer leben, die gleichzeitig Snacks sind. Ihr müsst dort jetzt aufklären, was mit Elizabert passiert ist und so das Dorf nach und nach wieder zum Leben erwecken, nachdem sich die Einwohner alle zerstritten haben.

Warum das kleine Abenteuer GamePro-Redakteur Hannes so gut gefallen hat und er auch wirklich emotional wurde, zeigt er euch in seinem Test:

Mehr bei PS Plus im November

Bugsnax ist aber nicht das einzige Spiel, das ihr im November bei PS Plus bekommt. Es warten auch zwei PS4-Spiele auf euch, die ihr ebenfalls auf eurer PlayStation 5 spielen könnt.

Holt euch die PS Plus Collection: Dazu kommen auch noch einmal für alle PS5-Besitzer 20 weitere Spiele dazu. Diese sind Teil der PS Plus Collection und beinhaltet unter anderem God of War, Monster Hunter World oder Days Gone. Wir verraten euch auch, wie ihr die Collection auf eurer PS4 nutzen könnt.

Freut ihr euch schon auf Bugsnax für PS5? Was wird euer erstes Spiel auf der neuen Konsole sein?