Letzten Dezember schaffte das erfolgreiche PC-Spiel PlayerUnknown's Battlegrounds den Sprung auf die Konsolen und erfreut seitdem mit seinem Chicken Dinner Xbox One-Besitzer. Falls ihr selbst noch nicht dazu gekommen seid, im Battle Royale um das Hühnchen (und euer Leben) zu kämpfen, könnte dieses Wochenende der perfekte Zeitpunkt sein, das nachzuholen.

Bis Sonntag, 22. April 2018, können alle Spieler mit einer Xbox One ein Gratis-Wochenende PUBG genießen. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr Mitglied von Xbox Live Gold sein müsst, denn ihr benötigt das Abo, um online mit anderen spielen zu können.

Ansonsten müsst ihr euch einfach in den Xbox Store schwingen, wo ihr das komplette Spiel zum Ausprobieren herunterladen könnt. Jeglicher Fortschritt, den ihr dieses Wochenende in PUBG auf Xbox One macht, wird ins vollständige Spiel übertragen, sofern ihr euch irgendwann danach für den Kauf entscheiden solltet.

Kürzlich erklärten die Entwickler, dass der erfolgreiche Battle Royale-Shooter 20 Jahre lang unterstützt und mit neuen Inhalten versorgt werden soll. Den Anfang macht demnächst die zweite Karte Miramar, die auf den Testservern live geht. Die dritte Map Savage führt sogar ein Höhlensystem ein, in das wir mit dem Fallschirm springen können.