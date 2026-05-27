Assassin's Creed Black Flag Resynced - Das Remake zeigt mehr zu Schiffskämpfen und Beschäftigungen auf dem Meer

Ubisoft hat sich im Rahmen eines Community-Blog-Posts mal wieder ein paar Details zum kommenden Remake von Assassin's Creed 4: Black Flag entlocken lassen und mehr zu den vielen verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten auf den karibischen Meeren gezeigt. Dazu gehören Schiffskämpfe, Angriffe auf feindliche Forts, aber auch die Harpunenjagd und das Tauchen nach Schätzen.

Da neue Gameplay beweist: Black Flag sieht auch in der Neuauflage hervorragend aus; die Segeltörns durch die Karibik sind ein echter Augenschmaus. Im Gegensatz zum Original hat Ubisoft angekündigt, dass ihr im Remake nun überall tauchen dürft, um nach verstecken Schatzkisten zu suchen. Außerdem gibt's im Remake neue Waffen-Gattungen für die Jackdaw. So könnt ihr euren Gegnern demnächst eine Breitseite mit brennenden Kanonenkugeln verpassen.

Assassin's Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für PC, PlayStation 5 und die beiden Xbox Series-Konsolen.