PlayStation 5: Mit diesem Trick ändert ihr die Farbe des PS5-Logos

Nicht jedem gefällt das schwarz-weiße Design der PlayStation 5. So zeigte eine Umfrage bereits im Vorfeld, dass 41 Prozent der Spieler*innen ihre PS5 farblich anpassen wollen. So könnten beispielsweise farblich anpassbare Seitenteile oder Skins für die Seitenteile eine Alternative zum bisherigen Design darstellen.

Bislang gibt es seitens Sony keine offizielle Möglichkeit, die Seitenteile der PS5 individuell nach eigenen Wünschen zu gestalten. Doch ein simpler Lifehack zeigt, wie ihr zumindest das PS5-Logo an eurer Konsole farblich gestalten könnt.

Farbänderung des PS5-Logos

So geht's: Reddituser Try2GetFamous zeigt, wie simpel das Logo der PS5-Konsole angepasst werden kann. Hierfür muss das Seitenteil der PS5 abmontiert werden und ein Klebezettel, den ihr als T-Form ausschneiden müsst, hinter das PS5-Logo geklebt werden.

Link zum Reddit-Inhalt

Je nachdem, welche Farbe ihr für euren Klebezettel verwendet, erstrahlt das PS5-Logo in einem anderen Design. Die Begeisterung der Fans liest sich in den Antworten auf den Redditbeitrag:

"Eine einfache und effektive Lösung. Die Leute können ein Aquarell Farbverlauf usw. auf einem weißen Post-it, doppeltes Klebeband oder eine andere Kunstpapierart für exotischere Ideen verwenden. Guter Trick."

Die Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass ihr überhaupt eine PS5 besitzt:

"Tolle Idee! Ich habe bereits den Klebezettel und brauche nur noch die PS5."

Vorsicht: Natürlich kann beim Abmontieren des Seitenteils etwas schiefgehen und eure PS5 beschädigt werden. Wie ihr die Seitenteile der PS5 am einfachsten abnehmt, findet ihr in unserer Anleitung:

57 1 Mehr zum Thema PS5-Seitenflügel lassen sich abnehmen & so einfach geht's

Bislang keine Möglichkeiten zum Customizen

Bisher gibt es nicht viele Möglichkeiten, die Farbe eurer PS5 anzupassen. Ein Hersteller hat bereits in der Vergangenheit unterschiedlich farbige Seitenteile angeboten. Doch Sony hat als Konsequenz den Verkauf der Custom-Seitenteile verboten.

Wieso wurde der Verkauf verboten? Das Anbieten der eigenen Platten verstoße gegen Gesetze zum geistigen Eigentum, die Patente von Sonys hätten sich auf sämtliche Platten ausgeweitet.

Da die anpassbaren Seitenteile verboten sind, bieten findige Händler mittlerweile Skins für die Seitenteile der PS5 an. Bislang sind die Folien noch nicht verboten. Aber da die Nachfrage nach Individualisierungsmöglichkeiten für die PS5 hoch ist, bleibt es abzuwarten, ob und wann Sony in Zukunft die PS5 in anderen Farben anbieten wird.

Welche Farben wünscht ihr euch für eure PS5?