Das nächste PlayStation-Event könnte erst im September kommen und so lange will ich nicht warten

Ja, es gibt immer wieder die Diskussion, ob wir die E3 wirklich brauchen und ob sie überhaupt noch taugt. Aber ich habe den Messe-Hype immer genossen und werde dieses Jahr die geballte Ladung an coolen neuen Ankündigungen und Trailern vermissen. Glücklicherweise gibt es ja trotzdem genügend Shows im Juni. Gerade das Summer Game Fest war im letzten Jahr für mich ein absoluter Knaller.



Trotzdem dürfte es, wenn es nach mir ginge, so viele hauseigene Events wie möglich geben, um das E3-Loch im Juni zu füllen. Über ein Sony-Event würde ich mich also wirklich freuen. Gerade der Gedanke an ein neues inFamous macht mich neugierig. Das PS4 exklusive inFamous: Second Son habe ich in guter Erinnerung. Aber natürlich denke ich bei einem Sony-Event auch an God of War: Ragnarök und Spider-Man 2.



Andererseits gibt es für mich nichts Schlimmeres als Shows, die inhaltsarm und künstlich in die Länge gezogen sind. Hat Sony noch nicht genug Material am Start, gedulde ich mich auch brav noch bis September.