PlayStation Now - PS Now jetzt zwei Monate zum Preis von einem + Neue Titel im August (Advertorial)

Der Streaming-Dienst PlayStation Now bietet Neueinsteigern für kurze Zeit ein günstige Möglichkeit an PS Now zwei Monate zu testen. Bis zum 30. August um 10 Uhr habt ihr noch die Chance die ersten zwei Monate PS Now zum Preis von einem zu bekommen. Das heißt ihr zahlt für beiden Monate nach Abschluss des Abos 14,99 Euro und habt vollen Zugriff auf alle Streaming-Titel und -Funktionen. Das gilt allerdings nur für Neukunden die derzeit kein aktives PlayStation Now-Abonnement oder ein Test-Abo besitzen.

Alternativ könnt ihr auch ein Jahresabo für 99 Euro abschließen und spart damit auf das ganze Jahr gesehen rund 80 Euro.

Und falls ihr euch nicht ganz sicher seid, ob PS Now wirklich etwas für euch ist, könnt ihr den Streaming-Dienst auch ganz einfach kostenlos ausprobieren. Sony bietet jedem Skeptiker eine 7-tägige Testversion an, mit der ihr eine Woche lang alle verfügbaren Funktionen und Spiele im Now-Angebot nach Herzenslust ausprobieren könnt.

Testet jetzt PS Now 7 Tage gratis!

Neues im August

Neben den aktuellen Angeboten vergrößert Sony wie jeden Monat seine Spiele-Bibliothek für Now-Kunden. Im August 2018 kommen gleich zehn Spiele zu dem bereits üppigen Katalog aus über 500 Games für PS4, PS3 und PS2 dazu.

Die PlayStation Now-Spiele im August 2018:

Das aktuelle PS Now-Angebot im Überblick