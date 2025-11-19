Großer Ghost of Yotei-Patch bringt neuen Modus, Rüstungen, Einstellungs-Optionen und mehr

Das Abenteue von Atsu wird um ein paar coole Features schon bald erweitert.

Gut zwei Monate nach seinem Release wird Ghost of Yotei schon bald mit einem umfangreichen Patch erweitert, der allerhand neue Features ins Open World-Actionspiel für die PS5 bringt. So wird das Abenteuer von Atsu am 24. November unter anderem mit einem New Game Plus-Modus und neuen Rüstungen erweitert.

Das steckt alles im kostenlosen Ghost of Yotei-Patch

Zunächst die beiden größten Neuerungen, die mit Patch 1.10 am kommenden Montag ins Spiel kommen:

Habt ihr Ghost of Yotei einmal durchgespielt, könnt ihr fortan all eure Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten mit in einen zweiten Durchgang nehmen. Neue Schwierigkeitsgrade: Das NG+ könnt ihr zudem auf härteren Stufen erleben, die zudem zwei neue Trophäen mitbringen.

Interessant ist auch, dass mit den Geistblumen eine neue Währung hinzugefügt wird, mit der ihr bei einem Händler über 30 kosmetische Gegenstände kaufen könnt. Darunter neue Rüstungssets, Waffenfarben und Talismane.

Neue Rüstungs-Upgrades werden ebenfalls freigeschaltet.

Neu ist zudem ein Statistik-Bildschirm, auf dem ihr sehen könnt, wie schnell ihr Duelle abgeschlossen habt. Verbesserungen für den Fotomodus wird es ebenso geben, wie weitere Barrierefreiheitsoptionen. Wie genau der Zugang künftig erhöht werden soll, ist derweil noch nicht bekannt.

Ghost of Yotei ist am 02. Oktober 2025 exklusiv für die PS5 erschienen. Eine PC-Version wurde noch nicht angekündigt.

Das Open World-Spiel ist ein würdiger Nachfolger von Ghost of Tsushima und wurde unlängst bei den The Game Awards in stolzen sieben Kategorien für Preise nominiert: Beste Game Direction, Beste Story, Beste Art Direction, Bester Soundtrack, Bestes Audio-Design, Bestes Action-Adventure sowie Erika Ishii für ihre Rolle als Atsu.

Freut ihr euch schon auf die neuen Inhalte für Ghost of Yotei oder habt ihr mittlerweile mit dem Spiel abgeschlossen?