Spider-Man 2-Release im Herbst und erstes Gameplay ist ein wahrgeworderner Marvel-Traum

Marvel's Spider-Man 2 erscheint im Herbst 2023 exklusiv für die PlayStation 5.

Nach dem PlayStation Showcase haben wir Gewissheit über den großen AAA-Blockbuster für PS5 im zweiten Halbjahr 2023. Wie bereits zu erwarten wird es Marvel's Spider-Man 2, das bereits in wenigen Monaten erscheinen soll. Und damit wir auch einen guten Blick aufs Spiel bekommen, gabs am Ende der Show auch gleich einen zwölfminütigen Trailer mit reichlich Gameplay zu sehen – und das, ja das wird euch als Fans der freundlichen Spinne von nebenan sicher ziemlich gut gefallen.

Wann erscheint Marvel's Spider-Man 2? Einen konkreten Release gibt es leider noch nicht. Klar ist aber, dass wir uns im Herbst diesen Jahres erneut durch New York schwingen dürfen – vorausgesetzt natürlich, alles verläuft nach Plan.

Den ersten Gameplay-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

12:24 Marvel's Spider-Man 2 - Knapp 12 Minuten Gameplay aus dem neuen Superhelden-Abenteuer

Die beiden wichtigsten neuen Infos aus dem Trailer: Zum einen wissen wir jetzt, dass es im neuen Spidey nicht nur rasant übers Wasser, sondern auch nach Queens geht, was bereits im Vorfeld gemunkelt wurde. Viel cooler, wie wir finden, ist jedoch, dass Peter eine Symbiose mit Venom eingeht und dementsprechend auch seine Kräfte nutzen kann – was uns übrigens sehr stark an die Infamous-Reihe erinnert hat und dem Gameplay einen frischen Spin verleihen dürfte.

Auch Kollege Miles Morales hat mit seinem Wingsuit, der ihn über größere Strecken gleiten lässt, eine neue Fähigkeit auf Lager. Falls ihr euch übrigens fragt, wer der Gegenspieler von Miles und Peter zu Beginn des Trailers ist: Bereits bekannt war, dass Kraven the Hunter eine Rolle im neuen Teil spielt.

Alle Infos aus dem PlayStation Showcase

Natürlich findet ihr auf GamePro auch alle Infos aus dem PlayStation Showcase in einer kompakten Übersicht – hier entlang:

Mehr zum Thema PlayStation Showcase: Alle Ankündigungen und Spiele des PS5-Events im Überblick von Eleen Reinke

Unter den Ankündigungen waren auch das Remake von Metal Gear Solid: Snake Eater, wo sich die Gerüchte zur großen Freude bestätigt haben und auch ein richtig schicker neuer Trailer zu Alan Wake 2, auf das sich der Autor dieses Artikels wie Bolle freut.

Wie gefällt euch der erste Gameplay-Trailer zu Marvel's Spider-Man 2 und erinnert er euch auch an Infamous?