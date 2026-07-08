GTA 6-Fans bewundern riesiges Kreuzfahrtschiff und fragen sich: Können wir das selbst fahren?

Kajaks werden Jason und Lucia in GTA 6 definitiv fahren können. Beim Kreuzfahrtschiff im Hafen von Vice City ist das hingegen noch nicht sicher.

Bis zum Release von Grand Theft Auto 6 dauert es jetzt weniger als fünf Monate und nach wie vor nimmt die Community alle bisher veröffentlichten Infoschnipsel, Screenshots und Material genau unter die Lupe. Und dabei entdeckt sie viele Dinge, die die gigantischen Ausmaße des Spiels verdeutlichen. Darunter etwa einen riesigen Funkmast – oder ein ganzes Kreuzfahrtschiff.

Denn genau ein solches liegt im Hafen von Vice City vor Anker. Der Koloss war kürzlich schon auf dem neu veröffentlichten Blick auf die GTA 6-Metropole zu sehen und wird auch auf Reddit in einem dazu passenden Thread thematisiert. Der Titel dazu:

"Können wir uns mal einen Moment Zeit nehmen, um zu begreifen, wie riesig dieses verdammte Kreuzfahrtschiff eigentlich ist?"

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Wie interaktiv ist der dicke Dampfer im Hafen von Vice City?

Tatsächlich sind die Ausmaße des Vergnügungs-Kahns beeindruckend. In den Kommentaren gibt eine Person zu, dass sie das Schiff zunächst für eine Häuserzeile gehalten habe. Aber so wie es aussieht, packt Rockstar tatsächlich ein komplett ausmodelliertes Kreuzfahrtschiff in GTA 6. Und das wirft Fragen in der Community auf.

Die wichtigsten davon: Wie interaktiv ist das Schiff? Kann man in GTA 6 das Schiff möglicherweise betreten und sogar das Innere erkunden? Ist es eventuell sogar möglich, das Schiff zu kapern, selbst zu steuern oder gar zu versenken?

Darüber wird in den Kommentaren unter dem Reddit-Post fleißig diskutiert. Viele hoffen, dass man zumindest das Deck des Schiffs erreichen kann und es keine unsichtbaren Wände oder ähnliches gibt. User SecretChiley schreibt dazu:

"Auch wenn es keine Innenräume gibt, die man frei betreten kann, hoffe ich, dass es eine Mission gibt, die darin stattfindet."

Beantworten kann die oben gestellten Fragen logischerweise noch niemand. Aus Erfahrung mit bisherigen Rockstar-Spielen lässt sich allerdings sagen, dass derart große und offenbar auch wichtige Objekte dort eigentlich nie als bloße Deko eingebaut werden – sondern stets eine gewisse Form der Interaktion möglich ist.

Das erhöht nämlich den "Das geht tatsächlich?" und damit auch Wow-Faktor der Spiele erheblich und dementprechend rechnen zumindest wir damit, dass das Kreuzfahrtschiff zumindest betretbar sein wird – vielleicht kann man ja auch mit einem Helikopter darauf landen?

10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

Autoplay

Einige der von der Community aufgeworfenen Fragen könnten eventuell in einem neuen Story- oder Gameplay-Trailer beantwortet werden. Aber der lässt nach wie vor auf sich warten. Als die Vorbestellungen für das Open World-Spiel Ende Juni freigeschaltet wurden, gab es zwar eine ganze Reihe neuer Screenshots, aber keinen Trailer.

Aber auch ohne den zeichnen sich nach und nach immer mehr interessante Orte in der Spielwelt ab, bei denen es sich lohnen dürfte, ihnen einen Besuch abzustatten. Das Kreuzfahrtschiff im Hafen von Vice City gehört auf jeden Fall dazu.

Grand Theft Auto 6 erscheint am 19. November 2026 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Das Spiel ist in einer Standard Edition oder einer Ultimate-Variante erhältlich. Letztere enthält zahlreiche digitale und exklusive Goodies, beispielsweise den Eintritt in bestimmte Shops.

Von beiden Editionen wird es zwar physische Versionen im Handel geben, allerdings enthalten diese keine Disc, sondern lediglich einen Downloadcode.

Was glaubt ihr: Wird man das Krezuzfahrtschiff in GTA 6 auch selbst fahren können?