Palia Roadmap 2025: Euch erwarten Tierhaltung, mehr Lagerplatz und Koop-Housing im kostenlosen Cozy-RPG

Palia hat eine Roadmap für kommende Updates 2025 und darüber hinaus veröffentlicht.

Entwickler Singularity 6 hat mit einer Roadmap für das kostenlose Cozy-MMO Palia verraten, auf welche Änderungen ihr euch in den nächsten Updates einstellen könnt. Wir fassen die wichtigsten Infos zusammen.

Tierhaltung, mehr Quests und Plüschtiere

Mit der großen Elderwood-Erweiterung im Mai kamen kostenlos jede Menge neue Inhalte in die Fantasywelt. Das war aber noch nicht alles, was das Entwicklerteam im Ofen hat. Euch erwarten zukünftig etwa Tierhaltung, neue Dekorationen und eine neue Abenteuerzone.

6:47 Palia: Entwickler-Roadmap verrät die Pläne des gemützlichen MMOs für 2025 und darüber hinaus

Wie für Roadmaps üblich, erscheinen nicht alle der genannten Änderungen direkt mit dem nächsten Update am 12. Juni. Singularity 6 hat aber gleich mit dazu erklärt, was nicht mehr lange auf sich warten lässt und welche Inhalte noch eine ganze Weile köcheln müssen (via Singularity 6).

12. Juni 2025: Radiance Rising (Patch 0.192)

neues Event “Piksii Blossom Bounce” mit neuen Elderwood-Blumen

neue Quests

Gratis-Haustier, das eure Items nach Hause transportieren kann

Lagerplatz-Limit wird auf 14.000 Items erhöht

neue Plüschtiere und neue Deko-Items

Bugfixes

Geplant für 2025:

Tierhaltung

neue Möglichkeiten beim Hausbau, inkl. Stockwerke

neue Freundschaftsquests mit Ulfe

regelmäßige Hauptstory-Quests

Saisonale Updates

Was u.a. langfristig geplant ist:

Koop-Housing

neue Abenteuerzone

umfangreiche neue Gameplay-Mechaniken

mehr Plüschtiere

Auch die bereits für dieses Jahr angekündigten Neuerungen sollen im Laufe der Zeit teilweise noch kostenlos erweitert werden. Während euch für die Tierhaltung beispielsweise anfangs nur wenige Wesen zur Verfügung stehen, sollen später weitere Neuzugänge eingebaut werden, inklusive einiger Überraschungen.

Palia ist ein kostenloses MMO, kann aber auch allein gespielt werden. Mittlerweile ist das Spiel für alle gängigen Plattformen erschienen, ihr könnt also auf PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC loslegen.

Eine Nintendo Switch 2-Edition ist bisher nicht angekündigt, allerdings profitiert Palia derzeit auch ohne Update von der schnelleren Hardware durch kürzere Ladezeiten und weniger Pop-Ins.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf die neuen Inhalte oder hättet ihr euch lieber andere Features auf der Roadmap gewünscht?