Stardew Valley-like Palia bekommt bald eine riesige Erweiterung und die könnte der perfekte Moment sein, um ins Cozy-Abenteuer einzusteigen

Das Cozy-MMO Palia wird bald deutlich größer und erscheint für neue Plattformen.

Das kostenlose Farming Sim-MMO Palia wird mit dem großen Elderwood-DLC bald deutlich umfangreicher. Außerdem erscheint es endlich für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Klingt nach einem idealen Zeitpunkt, um sich den mehr als 6 Millionen Fans in der friedlichen Online-Welt anzuschließen.

Elderwood-Erweiterung und neue Konsolenversionen

Bisher konnten Fans auf der Nintendo Switch und dem PC die gemütliche Fantasy-Lifesim erleben. Ab dem 13. Mai kommen aber auch PlayStation 5 und Xbox Series X/S mit auf die Liste.

1:59 Der kostenlose RPG-Hit Palia erscheint für PS5/Xbox und bringt eine riesige, neue Erweiterung mit

Autoplay

Am selben Tag erscheint für alle die Elderwood-Erweiterung. Das Addon ist ebenfalls kostenlos. Die neuen Versionen für PlayStation- und Microsoft-Konsolen sind direkt auf dem neuesten Stand und umfassen alle bisherigen Features.

Falls Palia bisher an euch vorbeigegangen ist oder ihr auf die neuen Konsolenversionen gewartet habt, ist das kommende Addon ein passender Zeitpunkt, um mal die Füße ins Palia-Wasser zu halten.

Das steckt in der Elderwood-Erweiterung

Die wichtigste Neuerung des Addons ist die namensgebende Elderwood-Region. In der neuen Abenteuerzone erkundet ihr einen uralten Wald, der von gigantischen Bäumen und düsterer Lichtstimmung geprägt ist.

Highlights von Palia: Elderwood

neue Abenteuerzone

neue Kreaturen wie Ogapuu oder Shmole

neue Story-Quests mit bekannten Gesichtern, darunter Nai'o und Subira

magische Artefakte

neue Fische, Insekten und Plüschtiere

Artefakte sind neue Ausrüstungsgegenstände, mit denen ihr spezielle Boni für euren eigenen Charakter oder eure gesamte Gruppe erhalten könnt. Im Laufe des Spiels könnt ihr sie zudem aufleveln, um die jeweiligen Effekte noch weiter zu verstärken.

Crossplay und Cross-Progression: Sehr praktisch ist, dass euer Fortschritt in Palia an euren Spiel-Account geknüpft ist. Wenn ihr also schon auf PC oder Nintendo Switch dabei wart, könnt ihr ohne Probleme auf PS5 oder Xbox Series X/S mit eurem Spielstand weiterspielen.

Was ist Palia?

Palia versteht sich als gemütliches Cozy-MMO. Konkret heißt das, dass ihr viele Elemente aus klassischen Fantasy-MMORPGs wiederfinden werdet, allerdings verzichtet es weitestgehend auf Kämpfe und Gewalt.

Stattdessen erwartet euch viel mehr eine friedliche Farming-Life-Sim mit bekannten Elementen aus Stardew Valley, Animal Crossing und Co., gemixt mit weitläufigen Gebieten, die ihr allein oder gemeinsam mit anderen erkunden könnt.

Hauptsächlich kümmert ihr euch also um euren Hof, erledigt Gartenarbeit, sammelt Ressourcen, craftet Werkzeuge, führt Beziehungen und zieht hinaus in die Welt – nur eben im Stil eines MMOs.

Was denkt ihr: Spielt ihr Palia schon oder schaut ihr mit der Elderwood-Erweiterung mal rein?