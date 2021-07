Red Dead Redemption 2 Geld-Glitch: Trick macht euch reich

Seit wenigen Tagen könnt ihr in Red Dead Redemption 2 den Wilden Westen unsicher machen. Das Spiel von Rockstar Games ist in Sachen Möglichkeiten ein wahres Monster und um alle coolen Dinge zu kaufen, benötigt ihre sehr viel Zeit und Geld.

Um euch den Weg zu all den coolen Items und Verbesserungen zu erleichtern, haben Spieler jetzt einen Exploit entdeckt, der eure Geldsorgen für immer verschwinden lässt.

23 Tipps und Tricks für RDR 2

Hier sind all unsere Guides in der Übersicht

Vorab eine kleine Warnung: Exploits können das Spielerlebnis massiv beeinflussen und negative Folgen für den Spielspaß haben. Unendlich Geld ist auch in Red Dead Redemption 2 nicht alles.

Unendlicher Reichtum dank Exploit

Der YouTuber Bli7zTV hat jetzt einen Exploit gefunden, der es euch ermöglicht pro Stunde 18.000 Dollar zu erwirtschaften.

Spoiler-Warnung: Der Weg zum Exploit beinhaltet Spoiler bezüglich der Karte.

Wie werde ich reich? Um an unendlich Geld zu gelangen, müsst ihr Goldbarren, die ihr in einer Höhle im Nordosten der Stadt Valentine durch ein Rätsel erhaltet, per Exploit duplizieren.

Wo finde ich die Mine?

Habt ihr die Höhle am markierten Ort östlich der Donner Falls erreicht, gilt es ein kleines Schieberätsel zu lösen.

Wie löse ich das Rätsel? Um das Rätsel zu lösen, müsst ihr mit Statuen, die sich in der Mitte der Höhle befinden, interagieren. Die richtige Reihenfolge erfahrt ihr im Video ab Minute 0:52.

Link zum YouTube-Inhalt

So funktioniert der Exploit: Habt ihr das Rätsel gelöst, erhaltet ihr aus der mittleren Statue drei Goldbarren. Nun müsst ihr wie folgt vorgehen:

Bevor ihr das Gold nehmt, speichert das Spiel auf einem neuen Speicherplatz

Nehmt das Gold

Speichert das Spiel erneut, diesmal jedoch auf einem anderen Speicherplatz

Nun müsst ihr das Spiel vollständig verlassen

Ladet jetzt den zweiten Speicherpunkt. Ihr befindet euch mit Arthur vor der Höhle. Betretet ihr diese erneut, sind die Goldbarren wieder in der mittleren Statue.

Wiederholt den Vorgang und gelangt so an ca. 18.000 Dollar pro Stunde.

Hier haben wir noch mehr Cheats für Red Dead 2 für euch.