Attack on Titan kommt zurück - aber ganz anders, als ihr wahrscheinlich denkt

Eine eher überraschende Ankündigung gibt es für alle Attack on Titan-Fans: Eine ganz neue Erfahrung befindet sich jetzt in der Produktion, die wohl nur die Wenigsten erwartet haben dürften.

David Molke
30.11.2025 | 06:07 Uhr

Attack on Titan bekommt erstmal keine Anime-Fortsetzung, aber ihr könntet trotzdem damit Spaß haben. Attack on Titan bekommt erstmal keine Anime-Fortsetzung, aber ihr könntet trotzdem damit Spaß haben.

Die Attack on Titan-Animeserie ist zu Ende, das große Finale lief sogar im Kino. Was kommt jetzt? Ein Murder Mystery-Spiel! Damit dürften wirklich nur die Wenigsten gerechnet haben, aber genau das wurde jetzt angekündigt. Viele Infos gibt es dazu noch nicht, aber das Ganze macht durchaus Sinn.

Attack on Titan wird zum Tabletop Game und Murder Mystery-Spiel

Studio Ozon hat auf seinem Twitter-Account angekündigt, dass ein offizielles Murder Mystery-Spiel zu Attack on Titan entwickelt wird. Das Produktionskomitee der letzten Attack on Titan-Staffel hat dem zugestimmt und das Ganze wurde mit einem episch wirkenden Bild zusammen gepackt. Das war es dann aber auch schon.

Video starten 0:43 Assassin's Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen

Die Ankündigung hinterlässt einige Fans ordentlich verwirrt, aber es ist eine gute Nachricht: Studio Ozon kennt sich mit so etwas bestens aus. Das Studio ist sogar spezialisiert auf Live Events, immersives Theater und eben Brettspiel-artige Murder Mysteries. Es gibt tatsächlich schon diverse Anime-Kollaborationen aus diesem Hause, beispielsweise mit Steins;Gate oder Tokyo Revengers.

Hier könnt ihr euch die Ankündigung ansehen:

Wie funktioniert das? Irgendwo zwischen Tabletop-Rollenspiel à la Dungeons and Dragons, Krimidinnern und dem berühmten Werwolf-Spiel liegen die Murder Mysteries. Oft funktionieren die in etwa wie Among Us: Ihr bekommt eine bestimmte Rolle zugeteilt und müsst herausfinden, welche Rollen eure Mitspielenden innehaben. Dabei helfen Infos über Charaktere, Regelwerke, Requisiten, Karten, Hinweise und Ähnliches. Selbstverständlich müsst ihr oft versuchen, eure eigenen Pläne geheim zuhalten.

In China erfreuen sich solche Rollenspiele ganz besonders großer Beliebtheit, wie vor einem Jahr bereits der YouTube-Kanal People Make Games berichtet hat. Dort könnt ihr als ganz normale Abendgestaltung Räume für solche Rollenspiele mieten und sogar mit komplett fremden Leuten zusammen spielen. Es gibt die abgefahrensten Settings und Geschichten, drumherum ist ein gigantischer Markt entstanden.

Es könnte also gut sein, dass diese Entwicklung langsam, aber sicher auch in andere Länder überschwappt. Ob dieses Murder Mystery-Spiel zu Attack on Titan aber auch außerhalb Japans veröffentlicht wird, ist aktuell leider noch nicht abzusehen.

Dafür können sich Attack on Titan-Fans aktuell über ein ganz anderes Event freuen. Innerhalb von Assassin's Creed Shadows gibt es jetzt eine spezielle Crossover-Quest. Wenn ihr die zocken wollt, müsst ihr euch allerdings ranhalten. Ihr habt dafür nämlich nur noch bis zum 22. Dezember Zeit. Wollt ihr euch nur deswegen AC Shadows holen, lasst euch gesagt sein, dass ihr zum Spielen der Quest Yasuke bereits freigeschaltet haben müsst.

Wie findet ihr die Vorstellung, eine Attack on Titan-Murder Mystery zu spielen?

