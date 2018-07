Game Freak liefert neue Info-Häppchen zum mit Spannung erwarteten Pokémon Switch, das 2019 die Haupt-Spielreihe fortsetzen soll. In der aktuellen Ausgabe des japanischen Magazins Famitsu deutet der langjährige Pokémon-Entwickler Junichi Masuda in einem Interview zwei Details zum kommenden RPG an.

Game Freak teast generationsübergreifende Tauschfunktion

Masuda möchte mit Pokémon Switch dem traditionellen Handheld-Gefühl der Reihe treu bleiben.

"Für Pokémon Switch haben wir diese Vorstellung, dass alle auf ihrer eigenen Switch spielen. Ich denke, es wird sich mit demselben Gefühl spielen wie bei früheren Titeln der Reihe, die wir für Handheld entwickelt haben."

Außerdem wünscht sich der Entwickler die Möglichkeit, Pokémon mit vorherigen Editionen tauschen zu können.

"Es kam vor, dass Pokémon nicht von älteren Editionen zu neuen Spielen getauscht werden konnten, was bedauerlicherweise sicherlich für schlechte Erinnerungen sorgte. Ich will mich bemühen, das zu verhindern."

Eine offizielle Bestätigung, dass wir generationsübergreifend Monster tauschen können, ist das zwar noch nicht. Allerdings ist sich Game Freak offenbar darüber im Klaren, dass Fans sich das Feature wünschen. Möglich wäre z.B. das Tauschen zwischen Pokémon Switch und Let's Go. Letzteres ist auch schon mit dem Mobile-Hit Pokémon GO kompatibel.

Let's Go, Pikachu & Evoli

Das ist die neue Map der Kanto-Region, 22 Jahre später

Pokémon Switch soll 2019 für Nintendos Hybrid-Konsole erscheinen. Zuvor erscheinen Let's Go, Pikachu und Evoli am 16. November diesen Jahres für Nintendo Switch.