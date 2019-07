Pokémon-Fans regen sich über Animationen in Schwert & Schild auf

Pokémon-Fans mussten in der jüngeren Vergangenheit stark sein: Die Nachricht, dass ihr in Schwert und Schild wohl auf einige Pokémon verzichten müsst, wurde von einigen Fans nicht sonderlich wohlwollend aufgenommen. Auch wenn der Frust darüber natürlich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar ist, nimmt er teilweise kuriose Züge an. Beispielsweise, indem manche Fans jetzt den Entwicklern von Pokémon Schwert und Schild vorwerfen, Animationen aus älteren Spielen zu recyclen.

Der Kern der Sache: Manche Fans sind eigentlich nur deshalb sauer, weil es im neuen Pokémon-Spiel Schwert und Schild nicht die Möglichkeit geben wird, auf wirklich alle Pokémon zuzugreifen.

Game Freak-Director Junichi Masuda hat als Begründung für diese Entscheidung angegeben, dass sich das Team lieber auf qualitativ hochwertige Animationen für die Nintendo Switch-Version konzentrieren wolle.

Einige besonders wütende Pokémon-Fans haben es sich nun offenbar zur Aufgabe gemacht, Entwickler Game Freak unterschiedlichste Dinge vorzuwerfen. Unter anderem soll per Videobeweis angeblich gezeigt werden, dass es in Pokémon Schwert und Schild gar keine neuen Animationen gibt, sondern Animationen aus älteren Spielen übernommen wurden (via: Dexerto).

Die Argumentation: Diese Fans glauben, die Entwickler würden gar nicht so viel Zeit in die Animationen stecken, wie sie sagen. Darum könnten sie diese Zeit auch dafür nutzen, doch noch die 'fehlenden' Pokémon einzufügen. Andere Fans beklagen, Game Freak hätte auch einfach mehr Leute einstellen können.

Game Freak hat nie behauptet, gar keine Animationen zu übernehmen. Dass Derartiges bei der Entwicklung eines Spiels wie Pokémon Schwert und Schild passiert, ist das Normalste der Welt.

So hart das klingt: Abgesehen davon steht es jedem Entwickler zu, Design-Entscheidungen aller Art zu treffen. Dabei spielt keine Rolle, ob die Fans glauben, dass sie Anspruch auf irgendwelche Dinge haben.

Qualität braucht ihre Zeit: Die Animationen zu verbessern ist kein Prozess, der von heute auf morgen geschieht. Das erklärt zum Beispiel Designer Miodrag Kovachevic in diesem Thread.

#BringBackNationalDex Adding all 1000~ Pokemon to Sword/Shield would mean in-game and overworld animations for all of them. It would mean at least doing some basic animation/art pass when porting them over (it is never a copy/paste job). (1/4) https://t.co/S9LeMUYGtX