Pokémon - Warum altert Ash nicht? Diese Theorien wollen es erklären

Ash ist ein ewig 10-Jähriger und Fans haben mehr als eine Theorie, warum er nicht altert.

Ash, der von vielen lieb gewonnene Protagonist des Pokémon-Anime, wurde inzwischen von neuen Hauptpersonen abgelöst – allerdings keinesfalls, weil er langsam ins Rentenalter kommt.

Vor fast 27 Jahren startete der 10-Jährige in sein Trainer-Abenteuer und ist seither scheinbar keinen Tag älter geworden. Zwar gibt es keine offizielle Kanon-Erklärung, warum das so ist, aber die Community hat einige spannende Theorien.

Das sind die möglichen Gründe, warum Ash nicht altert

Die Ho-Oh-Theorie

Auf Reddit listet randomkid_2008 gleich mehrere beliebte Erklärungsansätze auf, darunter die Ho-Oh-Theorie. Diese legt nahe, dass das Vogel-Pokémon für Ashs ewige Jugend verantwortlich ist. Über Ho-Oh wird nämlich gesagt, dass es ewiges Glück bringt.

Ash sieht das mysteriöse Geschöpf in der Kanto-Region und ewiges Glück könnte für ihn natürlich bedeuten, dass er ewig der junge und hochmotivierte Pokémon-Trainer bleibt, der er zu diesem Zeitpunkt ist.

Die Koma-Theorie

In manch anderer Theorie wird es deutlich düsterer. Eine besagt nämlich, dass Ash schon seit einer der ersten Folgen im Koma liegt und seine Abenteuer ab diesem Punkt gar nicht in der wirklichen Welt stattfinden.

Genau gesagt soll Ash im Koma liegen, seit er von Pikachus Blitzstrahl getroffen wurde. Damit ließen sich auch eine Menge anderer ungewöhnlich oder übernatürlich wirkende Umstände erklären, auf die Ash im Laufe seiner Reise trifft.

Die Todes-Theorie

Eine andere Theorie legt gleich noch eine Schippe drauf und schlägt vor, dass sowohl Ash als auch Pikachu schon lange tot sind. Und zwar sollen sie umgekommen sein, als in einer Folge ein Kronleuchter auf sie gestürzt ist.

Daraufhin werden die beiden zu Geistern, nachdem Apollo ihnen die Seelen aus den Körpern gezogen hat. Eigentlich ist das nur temporär und die beiden schlüpfen am Ende wieder in ihre sterblichen Hüllen zurück und, so nehmen die meisten an, leben dann wieder. Fans fragen sich aber, ob das vielleicht gar nicht der Fall ist und sie als Geister nur Besitz von den toten Körpern ergriffen haben.

Kennt ihr schon die Serie Pokémon Concierge? Hier könnt ihr euch einen Trailer ansehen:

1:51 Pokémon Concierge - Erster Trailer zur neuen Netflix-Serie

Die Dialga-Theorie

In den Kommentaren listen Fans weitere gängige Erklärungsversuche. Eine davon ist, dass Dialga Ashs Alter "zurückgesetzt" hat.

Die Stein-Theorie

Eine weitere mögliche Fan-Erklärung ist, dass das Ganze mit der berühmten Film-Szene zusammenängt, in der Ash beim Kampf zwischen Mew und Mewtu zu Stein wird. Zwar können die Tränen von Pokémon ihn wieder zu Fleisch und Blut machen, aber Fans rätseln, ob sein Körper trotzdem noch etwas von der "Stein-Version" hat, also irgendwie konserviert ist.

Die Celebi-Theorie

Eine weitere Theorie hat mit Celebi zu tun, das fähig ist, durch die Zeit zu reisen und sich dadurch natürlich sofort als Erklärungsansatz anbietet. Ash trifft in einem Film auf das Pokémon und sogar auf Professor Eich als jungen Mann. Könnten diese Zeitreise-Elemente etwas mit Ashs ewiger Jugend zu tun haben?

Die Ditto-Theorie

Ein Fan hat dagegen noch eine andere, besonders ausgeklügelte Idee: Ash sei eigentlich ein Ditto, das es geschafft hat, sich in einen Menschen zu verwandeln. In Diamant/Perl/Platin gebe es nämlich laut dem Fan einen Hinweis darauf, dass ein Taschenmonster seine Haut abgeworfen habe, um sich in einen Menschen zu verwandeln.

In der Theorie des Fans ist Ash, wie schon in der Todes-Theorie, mit 10 Jahren gestorben. Er wurde dabei aber nicht zum Geist, sondern durch das Ditto ersetzt. In einem sehr ausführlichen Post auf Deviantart beschreibt die Person, welche Hinweise sie dafür sieht und wie dadurch so einiges in der Pokémon-Welt erklärt werden könnte.

Die (überholte) Ash-altert-doch-Theorie

Ein Fan hat ausgerechnet, wie alt Ash heute wäre, wenn er ganz normal gealtert wäre. Dabei war allerdings die Annahme, dass der Anime in Echtzeit abgelaufen ist und jede Folge einen Tag eingenommen hat.

Mehr zum Thema Pokémon Anime: So alt wäre Ash zum Ende seiner Reise, wenn er nicht ewig 10 wäre von Linda Sprenger

Wie Ash als erwachsener Mann aussehen könnte, könnt ihr euch außerdem in diesem Artikel anschauen:

Mehr zum Thema Pokémon-Fan lässt den ewig zehnjährigen Ash altern und zeigt uns eine erwachsene Version von Jasmin Beverungen

Eine ältere Fan-Theorie hielt allerdings dagegen und sagte: Ash ist doch gar nicht ewig jung. Grundlage dieser Annahme war die damalige Anzahl an Folgen, die nicht unbedingt jede einen Tag einnehmen müssen und die Tatsache, dass körperliche Entwicklung bei manchen Personen auch erst später kommen kann.

Allerdings ist dieser Erklärungsansatz bereits 11 Jahre alt und seither hat Ash natürlich richtig viel erlebt, weiterhin ohne sichtbar zu altern. Darum klingt diese Theorie mittlerweile nicht mehr allzu plausibel, obwohl es möglich oder aufgrund der Erlebnisse sogar wahrscheinlich ist, dass nicht jede Folge einen ganzen Tag einnimmt.

Alternative Zeitrechnungen oder Zeitlinien

Neben den genannten Erklärungsansätzen kursieren in der Community aber noch zahlreiche andere Theorien und Spekulationen. Manche Fans erklären sich Ashs ewige Jugend damit, dass die Zeit im Pokémon-Universum einfach anders funktioniere und langsamer ablaufe oder es unterschiedliche Zeitlinien gebe, die parallel nebeneinander stattfinden.

Möglicherweise gibt es auch keine Erklärung

Natürlich kann es genauso gut sein, dass es innerhalb der Serie überhaupt keine Erklärung dafür gibt, warum Ash ein kleiner Junge geblieben ist. Schließlich ist er ein fiktiver Charakter und seine Schöpfer wollten vielleicht einfach, dass er immer genauso bleibt, wie sie ihn erdacht haben und nicht die Geschichte seines Erwachsenwerdens erzählen.

Was denkt ihr: Welche Theorie trifft zu?