Pokémon: Im neuen Anime spielt Pikachu wieder eine wichtige Rolle, aber nicht so wie bisher

25 Jahre lang konnten Pokémon-Fans Ash Ketchum bei seinem Versuch zusehen, der Allerbeste zu werden. Nach über 1.000 Folgen ist seine Reise nun aber bald zu Ende. Stattdessen bekommen wir eine neue Anime-Serie mit zwei komplett neuen Protgagonist*innen. Dann müssen wir uns nicht nur von Ash, sondern auch all seinen Pokémon verabschieden.

Immerhin, auf ein bekanntes Gesicht müssen wir nicht komplett verzichten: Pikachu soll nämlich auch in der neuen Serie eine Rolle bekommen, wenn auch nicht so wie bisher.

Pokémon-Anime stellt Flugkapitän Pikachu vor

Viel ist über den neuen Pokémon-Anime noch nicht bekannt. Bislang wussten wir nur, dass es zwei neue Hauptcharaktere gibt und auch die Pokémon Karmesin/Purpur-Starter Felori, Krokel und Kwaks dabei sind.

Jetzt hat der offizielle Pokémon-Twitter aber zwei weitere Charaktere vorgestellt: Friede und sein Partner Pikachu. Friede ist ein neuer Professor, der jede Menge Erfahrung in Pokémon-Kämpfen hat und den Protagonist*innen auf ihrem Abenteuer zur Seite stehen soll.

Sein Partner trägt den Namen Flugkapitän Pikachu - warum ist auch ziemlich schnell ersichtlich, immerhin trohnt auf dem Kopf des Elektro-Pokémons eine Kapitänsmütze.

Zwar müssen wir offensichtlich in der neuen Serie nicht auf ein Pikachu verzichten, diesmal steht es aber wohl keinem der Hauptcharaktere zur Seite.

Vielmehr dürfte es hier eine unterstützende Funktion einnehmen. Wer weiß, vielleicht bekommen wir sogar zu sehen, wie es ein Flugzeug steuert?

Das wissen wir zum neuen Pokémon-Anime

Aktuell läuft in Japan noch eine Mini-Staffel mit 11 Folgen, die sich gebührend von Ash Ketchum verabschieden soll. Sobald sie durch ist, startet im Frühjahr dann die neue Pokémon-Serie. Alle bereits bekannten Infos zu den neuen Charakteren Liko und Roy haben wir hier zusammengefasst.

Einen konkreten Starttermin für die neue Serie in Japan oder hierzulande gibt es dagegen noch nicht. Das könnte sich aber am Pokémon Day ändern. An dem Tag wird es nämlich eine neue Pokémon Presents mit Infos zu kommenden Inhalten für das Franchise geben. Alle Infos zur Länge und Uhrzeit findet ihr im verlinkten Artikel.

Was haltet ihr von den beiden neuen Charakteren?