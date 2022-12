Pokémon Karmesin/Purpur: So fangt ihr das vorerst letzte Glurak im Spiel

Bereits kurz nach Release von Pokémon Karmesin/Purpur hatten Fans die Möglichkeit, sich ein Glurak im Tera Raid zu holen - noch dazu das einzige im Spiel, denn in der Wildnis findet ihr es in Paldea nicht. Allerdings kommt es nur in Raids mit speziellen schwarzen Tera-Kristallen vor, die ihr erst nach dem Ende der Story finden könnt. Ist euch die erste Chance entgangen, weil ihr noch nicht weit genug im Spiel wart, habt ihr jetzt Glück. Ihr könnt nämlich für kurze Zeit noch einmal auf Glurak-Jagd gehen.

So schnappt ihr euch Titanen Glurak in Karmesin/Purpur

Das Event läuft nur wenige Tage, ihr müsst euch also beeilen. In diesem Zeitraum könnt ihr euch das seltene Glurak mit dem Teratyp Drache schnappen:

16. Dezember 2022 um 00:00 Uhr bis zum 18. Dezember 2022 um 00:59 Uhr

Diese Voraussetzungen gibt es für den Raid: Um am Event teilnehmen zu können, müsst ihr ziemlich weit im Spiel fortgeschritten sein. Dazu müsst ihr nicht nur die Hauptstory mit ihren drei Pfaden abgeschlossen, sondern auch das Akademieturnier gewonnen und sechs Sterne-Raids freigeschaltet haben. Wie ihr das Turnier und andere Endgame-Inhalte startet, lest ihr hier:

Außerdem benötigt ihr eine Internetverbindung, denn ihr müsst erst einmal die PokéPortal-News empfangen, die das Event startet. Auch für den Online-Koop braucht ihr ein Nintendo Switch Online-Abo.

Alle aktuellen Tera Raid-Events und was ihr zur Vorbereitung wissen müsst, findet ihr stets hier:

Glurak fangen: Diese Tricks und Konter gibt es

Habt ihr den Raid dann einmal gestartet, müsst ihr Glurak immernoch fangen. Das ist gar nicht so leicht, denn es handelt sich um einen sieben Sterne-Raid, das Pokémon ist also auf Level 100. Folgende Attacken hat Glurak im Raid (via Bisafans):

Drachenpuls (Typ: Drache)

Sonnentag (Typ: Feuer)

Tera-Ausbruch (Typ: Normal, bzw. Drache)

Feuersturm (Typ: Feuer)

Orkan (Typ: Flug)

Gigastoß (Typ: Normal)

Fokusstoß (Kampf)

Hitzekoller (Feuer)

Inferno (Feuer)

Die Terakristallisierung könnt ihr euch auch hier ansehen:

Die beste Taktik gegen Glurak: Da das Pokémon im Raid den Tera-Typ Drache hat, ist es schwach gegen Angriffe vom Typ Eis, Drache und Fee. Da die ersten beiden Typen aber gegen die Feuer- oder Drachen-Attacken von Glurak anfällig sind, ist ein Feen-Pokémon eure beste Wahl. Dieser Typ ist sogar immun gegen Drachen-Attacken. Diese Pokémon empfehlen wir:

Azumarill : Azumarill hat sich bereits im ersten Raid gegen Glurak schnell zum Favoriten entwickelt. Das liegt besonders an den Attacken Bauchtrommel und Knuddler. Bauchtrommel zieht dem Anwender die Hälfte der Lebenspunkte ab und hebt seinen Angriffswert dafür auf Stufe 6. Knuddler ist eine starke physische Attacke vom Typ Fee. Besitzt Azumarill außerdem die Fähigkeit Kraftkoloss, wird sein Angriff im Kampf verdoppelt.

: Azumarill hat sich bereits im ersten Raid gegen Glurak schnell zum Favoriten entwickelt. Das liegt besonders an den Attacken Bauchtrommel und Knuddler. Bauchtrommel zieht dem Anwender die Hälfte der Lebenspunkte ab und hebt seinen Angriffswert dafür auf Stufe 6. Knuddler ist eine starke physische Attacke vom Typ Fee. Besitzt Azumarill außerdem die Fähigkeit Kraftkoloss, wird sein Angriff im Kampf verdoppelt. Backel : Backel hat nicht nur den Typ Fee, sondern auch eine Spezialfähigkeit, die sehr nützlich ist: Dank "Knusperkruste" nimmt es durch Feuerattacken keinen Schaden, sondern erhöht dadurch seine Verteidigung.

: Backel hat nicht nur den Typ Fee, sondern auch eine Spezialfähigkeit, die sehr nützlich ist: Dank "Knusperkruste" nimmt es durch Feuerattacken keinen Schaden, sondern erhöht dadurch seine Verteidigung. Feelinara: Feelinara hat sehr gute Werte bei Spezialangriff und -verteidigung. Hat es als versteckte Fähigkeit außerdem Feenschicht, werden Normal-Attacken zu verstärkten Feen-Attacken umgewandelt. Mit der TM117 Schallwelle richtet Feelinara also extra viel Schaden an.

Diese Items sind nützlich: Auch die richtigen Items zum Tragen können euren Pokémon nützen. Nutzt ihr den Fähigkeitenschild (beim BotoBeutel in Mesalona City zu kaufen), können eure Pokémon nicht ihre speziellen Fähigkeiten verlieren.

Der Tarnumhang (beim BotoBeutel in Fermance City zu kaufen oder in Frigomonta zu finden) dagegen schützt eure Pokémon vor Zusatzeffekten. Das ist besonders nützlich, wenn Glurak Orkan einsetzt, das Verwirrung auslösen kann.

