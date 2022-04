Wie in allen anderen Pokémon-RPGs sind schillernde Exemplare auch in Legenden: Arceus äußerst selten. Die Grund-Chance, einem Shiny-Pokémon zu begegnen, liegt bei gerade mal 1:4096. Doch schlaue Füchse haben bereits die ein oder andere wirksame Methode ausgetüftelt, mit der sich Shiny-Pokémon einfacher fangen lassen. Die neueste Jagd-Methode ist fast schon lächerlich einfach (via Dexerto).

So funktioniert die Alpha-Shiny-Methode

Die untere Methode, entdeckt und erläutert von Youtuber astephen68, beschert euch mit etwas Durchhaltevermögen sogar ein schillerndes Alpha-Pokémon.

Sucht euch einen massiven Massenausbruch/Massive Mass Outbreak auf der Karte heraus und reist dorthin.

auf der Karte heraus und reist dorthin. Wichtig ist, dass bei dem Massive Mass Outbreak ein statisches Alpha-Pokémon spawnen muss . Spawnt keines, dann sucht euch einen anderen Outbreak.

. Spawnt keines, dann sucht euch einen anderen Outbreak. Seit ihr bei eurem ausgewählten Massive Mass Outbreak angekommen, dann besiegt oder fangt jetzt alle Pokémon, die sich am Ort des Alpha-Spawns befinden.

Nachdem die Nachricht erscheint, die euch sagt dass alle Pokémon verschwunden sind, stellt euch in die Nähe des Spawnpunkts des Alpha-Pokémon und speichert das Spiel.

Ihr könnt euch vielleicht schon denken, was jetzt kommt: Startet das Spiel neu. Das Alpha-Pokémon sollte jetzt in eurer Nähe auftauchen. Wiederholt den Soft-Reset so lange, bis das Alpha-Mon als Shiny spawnt.

Dieses Video erklärt euch noch einmal genauer, wie die Methode funktioniert:

So sichert ihr euch ein garantiertes Shiny

Es geht aber noch einfacher, zumindest für ein Exemplar: Habt ihr euch Shiny-Ponita schon gesichert? Spielt dafür einfach Nebenmission 19 “Seltenes Ponita gesichtet”, diese hält als Belohnung besagtes schillerndes Pokémon für euch bereit. Ihr könnt es während der Mission einfach fangen und dürft es am Ende behalten, ganz ohne lange Sucherei.

Alle generellen Infos zu Shinys in Arceus und wie ihr die Chancen erhöht, erklären wir euch in diesem ausführlichen GamePro-Guide.

Habt ihr schon Shinys in Legenden Arceus gefangen? Wenn ja, welche?