Pokémon-Fan zeigt, wie cool eine Australien-Edition wäre

Pokémon Schwert und Schild spielt in Galar, was Großbritannien nachempfunden ist. Wir haben als Taschenmonster-Trainer auch schon Regionen bereist, die sich zum Beispiel an Hawaii orientieren. Wie eine Australien-Edition aussehen könnte, zeigt jetzt dieses Fan-Projekt von VivinkArt. Aus dem kleinen Scherz ist mittlerweile eine umfangreiche Herzensangelegenheit geworden: Komplett mit Pokédex, einem Entwurf der Spielwelt, eignen Pokémon sowie deren Evolutionen und vieles mehr.

Schade, dass Pokémon als Australien-Edition nur ein Fan-Projekt ist

Es sieht wirklich großartig aus: VivinkArt beherrscht sein Handwerk. Was wohl unter anderem auch daran liegt, dass der Künstler aus Australien für die Vivink Studios ein eigenes Spiel namens Ailuri entwickelt. Das Pokémon-Projekt war ursprünglich einfach nur ein Witz. Der hat sich allerdings verselbstständigt.

Das könnte die Spielwelt sein: Angespornt durch den Release von Pokémon Schwert und Schild hat VivinkArt die Straya-Region nach dem Vorbild Australiens entworfen. Sie hätte vier mögliche Start-Punkte und dank der Sandbox-Struktur wäre der Spielfortschritt nicht linear.

Welcome, this is the Straya region. (STRAI-YAAH) A vast, sunburnt country with an arctic baseline. Players can choose their starting town, which are the ones named! The gameplay experience adjusts so the sandbox-styled region's progression is non-linear. pic.twitter.com/OcksYKS9Hx — VivinkArt (@VivinkArt) November 14, 2019

Pokémon Yeahnah sieht jetzt schon fast offiziell & beeindruckend aus

Protagonisten und Pokémon: Bruce und Shella wären die Stereotyp-Spielfiguren von Pokémon Yeahnah. Die Flora und Fauna von Australien bietet selbstverständlich jede Menge grandiose Vorlagen, auf denen Pokémon aufbauen könnten. Zum Beispiel ein Känguruh.

Meet Skippee, the completely legit and real Kangaroo Pokemon ? With incredibly strong kicks and a powerful boomerang tail, Skippee and their evolutions are a fantastic companion to have in the outback. pic.twitter.com/UvXnntsv61 — VivinkArt (@VivinkArt) November 14, 2019

Australien ist bekannt für seine vielfältige sowie unangenehme Tierwelt. Da tummeln sich giftige Schlangen, Spinnen und allerlei ähnliches Getier. Was sich natürlich auch in den Pokémon-Entwürfen von VikinkArt wiederspiegelt:

Meet Pladdle, the too-good-to-be-real Platypus Pokemon ? Pladdle and their evolutions are helpful Pokemon with a beaut' of a mullet. They can be found saving tourists from beaches and reminding people to "slip, slop, slap". pic.twitter.com/YEjvVzWBnH — VivinkArt (@VivinkArt) November 14, 2019

Here's Huntsmare. There are 2m tall spiders all around the Straya region. These protect their nests of Ibin.



If you see a bunch of Ibin together, watch out! pic.twitter.com/euwzZbWUkT — VivinkArt (@VivinkArt) November 14, 2019

Steve Irwin als Professor?

The 15th of November is #SteveIrwinDay and I had to celebrate with something. He's an absolute legend, the perfect candidate for the Champion and Professor of the Straya region. ? pic.twitter.com/OMi0ml2Kq2 — VivinkArt (@VivinkArt) November 16, 2019

So sieht der bisherige Pokédex der Straya-Region aus.

Wie uns die Galar-Region in Pokémon Schwert und Schild gefallen hat, könnt ihr hier im Test des Nintendo Switch-Spiels lesen.

Wie gefällt euch die Straya-Region? Wo sollte ein idealer Pokémon-Ableger eurer Meinung nach spielen?