Pokémon Diamant/Perl: So kommt ihr einfacher an Legendarys und Starter

Die Switch-Remakes von Diamant und Perl sind da und somit gilt für viele Spieler*innen wieder das Motto: Schnapp' sie dir alle! Da das ein sehr schwieriges Unterfangen ist und es viele Legendarys, Starter und Editionsexklusive Pokémon gibt, ist Tauschen eins der wichtigsten Elemente für Pokémon-Trainer*innen.



Doch auch mit Freunden kann es schwierig sein, den eigenen Pokédex zu vervollständigen. Deshalb helfen euch jetzt Fans mit bestimmten Raumnummern, die euch beim Online-Tausch per Konnex-Club helfen sollen.

Begehrte Pokémon einfach per Tausch erhalten

Bekannt wurde das Ganze über den YouTuber Austin John, der eine Liste der Community veröffentlichte. In dieser ist klar aufgezeigt, wie ihr welches Pokémon per Tausch bekommt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was sind Tausch-Codes? In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle könnt ihr nach dem ersten Orden im Konnex-Club eine neue Funktion freischalten. Mit dieser ist es euch dann möglich per Online-Verbindung andere Trainer*innen zu treffen und in einem Raum mit ihnen zu tauschen und gegen diese anzutreten.

Anstatt aber einfach in einen zufälligen Raum zu kommen, könnt ihr auch Codes eingeben. Genau diese Funktion macht sich die Community zu Nutzen, um Räume speziell für eine Art von Tausch bereitzustellen.

Welche Pokémon werden getauscht? Die Codes sind dafür da, dass ihr vor allem Starter, Legendarys und exklusive Pokémon der einzelnen Editionen erhalten könnt. Die Codes bestehen immer aus den Nationaldex-Nummern der Pokémon. An der ersten Stelle das Pokémon, das ihr habt und an der zweiten das Monster, das ihr wollt. Um zum Beispiel ein Plinfa gegen ein Chelast einzutauschen, müsst ihr in den Raum 0393-0387.

Die komplette Auflistung findet ihr im obenstehenden Video.

Achtung: Da es sich hier weiterhin nur um ein Angebot von Fremden handelt, solltet ihr euch trotzdem der Gefahr bewusst sein, dass euch jemand nicht das Pokémon gibt, das ihr haben wollt oder euer Pokémon nicht wieder zurücktauscht. Nutzt die Raumcodes also nur, wenn ihr euch dem potenziellen Betrug bewusst seid.

Ob die Spiele etwas für euch sein könnten, lest ihr in unserem Test:

44 1 Mehr zum Thema Pokémon Diamant/Perl für Switch im Test: Liebevolles Remake einer fantastischen Generation

Weitere News zu den Switch-Remakes von Diamant und Perl findet ihr auf GamePro:

Die Switch-Remakes sind bisher nicht ganz fehlerfrei. So gibt es derzeit einen Glitch, mit dem ihr frühzeitig in Strahlender Diamant und Leuchtende Perle das Legendary Shaymin bekommen könnt. Wenn ihr den süßen Igel jetzt schon haben wollt, müsst ihr diesem doch relativ komplexen Glitch folgen.

Gibt es ein Pokémon das in eurem Team auf gar keinen Fall fehlen darf?