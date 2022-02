Pokémon Day entfacht Hype um mögliche Gen 9-Enthüllung

Wie wir alle wisse, ist übermogen Pokémon Day – und falls ihr es nicht wusstet, wisst ihr es jetzt. In den letzten Jahren gab es zu diesem Termin oft einige Überraschungen und darauf hoffen viele Fans auch 2022. Letztes Jahr wurden zum Beispiel Pokémon-Legenden: Arceus und Strahlender Diamant/Leuchtende Perle enthüllt. Dementsprechend glauben einige Leute, dass wir dieses Jahr vielleicht die lang erwartete Gen 9-Enthüllung zu Gesicht bekommen.

Pokémon Day 2022 könnte endlich Gen 9 enthüllen, hoffen Fans

Der Pokémon Day 2022 steht vor der Tür. Übermorgen, am 27. Februar wird das Jubiläum des Releases der grünen und roten Pokémon-Editionen gefeiert. Dazu gibt es traditionell einige Aktionen der Pokémon-Company, oft auch Ankündigungen oder Veröffentlichungen. Dieses Mal könnte zum Beispiel ein Arceus-DLC vorgestellt werden:

2 0 Pokémon Presents: Event am Sonntag könnte Legenden: Arceus-DLC zeigen

Die Erwartungen an das Event und die Pokémon Presents-Show fallen dieses Jahr wieder einmal ziemlich hoch aus. Das liegt unter anderem daran, dass schon eine ganze Woche vorher ordentlich die Werbetrommel gerührt wurde – wenn auch eher mit durchwachsenen Ergebnissen und einigen kleineren Enttäuschungen:

Fans sind hyped wegen Gen 9: Eine ganze Menge Menschen fachen das Feuer der Vorfreude noch weiter an. Viele gehen von einer großen Ankündigung am Pokémon Day aus. Dabei könnte es sich um das nächste richtige Pokémon-Spiel handeln, das eventuell sogar noch dieses Jahr erscheinen und die neunte Pokémon-Generation einführen könnte.

Einige Pokémon-Liebhaber*innen gehen aber nicht davon aus, dass so schnell nach Pokémon-Legenden: Arceus und Strahlender Diamant/Leuchtende Perle direkt der nächste große Hauptteil der Reihe erscheint:

Vielleicht geht es aber auch einfach 'nur' um Pokémon Sleep:

Wie wahrscheinlich ist das? Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Eigentlich würde es vom zeitlichen Abstand zu Schwert/Schild her gut passen, die nächste Pokémon-Generation einzuläuten. Andererseits sind vor gar nicht allzu langer Zeit erst Pokémon-Legenden: Arceus, Strahlender Diamant/Leuchtende Perle und New Pokémon Snap erschienen. Es könnte also auch noch eine Weile dauern.

Was erhofft ihr euch vom Pokémon-Tag am Sonntag?