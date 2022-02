Road to Pokémon Day: Ankündigung für Schwert/Schild ist 'unglaublich enttäuschend'

Der Pokémon Day 2022 findet schon in wenigen Tagen statt. Bis dahin soll es jeden Tag eine Ankündigung oder Überraschung geben. Die ersten Enthüllungen fallen allerdings eher klein aus und das stößt bei vielen Fans auf wenig Gegenliebe. Sie hatten sich offenbar sehr viel mehr als das In Game-Event erhofft, das ab heute in Pokémon Schwert und Schild stattfindet und zu sehr vergangenen Events ähnelt.

Die Pokémon Schwert/Schild-Ankündigung ist ein normales Event

Darum geht's: Am 27. Februar ist Pokémon-Tag. Um nicht nur das Jubiläum der Erstveröffentlichung von Pokémon Rot und Grün zu feiern, findet aktuell die sogenannte Road to Pokémon Day 2022 statt. Dabei gibt es jeden Tag eine kleine Überraschung oder Ankündigung, wie schon im Vorfeld bekannt gegeben wurde:

Das gibt es am 22. Februar: Die heutige Ankündigung für Pokémon Schwert und Schild ist ein neues, spezielles Gigadynamax-Raid Battle-Event. Ihr erhaltet dabei unter anderem die Chance auf ein Gigadynamax-Bisaflor, ein Gigadynamax-Glurak sowie ein Gigadynamax-Turtok. Das Spezial-Event läuft noch bis zum 27. Februar, also bis zum offiziellen Pokémon-Tag.

Wenig spektakulär: Das Ganze ist für viele Fans nicht allzu berauschend. Ähnliche Events haben in Pokémon Schwert und Schild immer mal wieder stattgefunden, auch ohne einen besonderen Anlass wie den Pokémon Day. Dementsprechend unterwältigt reagieren viele Spieler*innen, die auf mehr gehofft hatten.

Unter den entsprechenden Tweets tauchen jede Menge Kommentare von Pokémon-Fans auf, deren Erwartungen nicht erfüllt wurden. Besonders oft wird kritisiert, dass die Ankündigung vorher so vielversprechend geklungen hat und dann letztlich nur ein einfaches, quasi reguläres Event stattfindet.

Mit einem neuen DLC hat jetzt vielleicht keiner wirklich gerechnet, aber nicht einmal die Shiny-Fangwahrscheinlichkeiten wurden erhöht.

Einige bezeichnen die Ankündigung als "unglaublich enttäuschend", weil es sich bei dem Event streng genommen nur um eine Wiederholung handele.

Gleichzeitig argumentieren aber auch viele Pokémon-Fans, dass das Ganze nicht allzu verwunderlich sei. Immerhin handeles es sich hierbei nur um eine Vorbereitungswoche mit kleinen Überraschungen. Der eigentliche Pokémon-Tag kommt erst noch und könnte immer noch einige größere Überraschungen beinhalten. Wobei für Schwert und Schild auch hier nicht unbedingt mit riesigen Ankündigungen gerechnet werden sollte.

Was haltet ihr von dem Event? Worauf hofft ihr noch?