Am 27. Februar findet nicht nur der Pokémon Day statt, der den japanischen Release der Roten und Grünen Edition feiert, sondern auch eine neue Ausgabe von Pokémon Presents. Diese wurde soeben von The Pokémon Company angekündigt. Hier sind alle bekannten Infos.

Pokémon Presents im Februar 2022 - Termin und Uhrzeit

Termin: 27. Februar 2022 (Sonntag)

27. Februar 2022 (Sonntag) Uhrzeit: 15 Uhr (deutscher Zeit)

15 Uhr (deutscher Zeit) Länge des Livestreams: 14 Minuten

GamePro wird das Event live mitverfolgen und euch pünktlich mit den wichtigsten Infos versorgen. Seid also mit dabei!

Was während des Events gezeigt wird, wissen wir (natürlich) noch nicht. Die Erwartungen der Fans sind nach den bislang eher enttäuschenden Ankündigungen des Pre-Events "Road to Pokémon Day 2022" allerdings hoch.

Was könnte gezeigt werden? Im Zuge des Events könnte ein DLC für Pokémon-Legenden: Arceus angekündigt werden. Bereits in der letzten Woche deutete ein Pokémon-Leaker den Release von möglicherweise mehreren kleineren DLCs an. Zudem fanden Dataminer einen vielversprechenden Hinweis darauf in Form eines ungenutzten Geheimzimmers im Spiel.

Womöglich bekommen auch die Nintendo DS-Remakes Strahlender Diamant und Leuchtende Perle neue Inhalte spendiert. Ebenfalls gut denkbar wäre, dass sich beim Pokémon-Tag viel um eine (verbesserte) Kompatibilität zu Pokémon HOME drehen könnte.

Was wünscht ihr euch vom Event?