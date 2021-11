Pokémon Diamant/Perl auf Metacritic: Eine schöne Reise in die Vergangenheit

Nach Pokémon Let's Go erscheinen am 19. November die Remakes der vierten Generation mit den Namen Strahlender Diamant und Leuchtende Perle für die Nintendo Switch. Vor Release wurden die ersten internationalen Tests veröffentlicht und zeigen ein durchaus positives Bild. Was gelobt und was kritisiert wird, wollen wir euch hier zusammenfassen, damit ihr euch auch abseits unseres Tests eine Meinung bilden könnt.

Wertungsübersicht und Metacritic-Score:

Auf Metacritic staubt das Remake bei aktuell 26 Kritiken eine Durchschnittswertung von 77 Punkten ab.

Auf OpenCritic sind es ebenfalls 77 Punkte bei aktuell 19 Reviews.

Magazin Wertung TheSixthAxis 90 God is a Geek 90 Game Informer 85 VGC 80 The Gamer 70 GameSpot 70 Digital Trends 70 Metro GameCentral 60 Nintendo Life 60 GamePro 86

Das wird gelobt, das kritisiert

Zahlen geben eine Richtung vor, sagen jedoch nicht alles. Daher führen wir euch hier die Stärken und Schwächen bzw. die wichtigsten Punkte aus den Kritiken auf.

Das ist positiv:

stimmige Optik

für Fans und Neulinge geeignet

sinnvolle neue Komfortfunktionen (Pokétch)

Gefühl der Originale bleibt erhalten

technisch einwandfrei

Chris Scullion von VGC schreibt in seiner Review:

Die DS-Originale waren damals großartig und 15 Jahre später macht sie der neue Anstrich genauso unterhaltsam. Die Verbesserungen gehen für viele wahrscheinlich nicht weit genug, dennoch bekommen wir ein durchaus solides Pokémon-Abenteuer.

Das ist negativ:

zu einfach

Optik sieht für einige "billig" aus

einige Verbesserungen aus Platin fehlen

Neuerungen abseits der Optik fallen zu gering aus

Wie das Remake in Bewegung aussieht, das seht ihr im offiziellen Trailer:

Das Remake im GamePro-Test

Für uns ist Linda in die Sinnoh-Region gereist und hat ein liebevolles Remake einer fantastischen Generation vorgefunden. Zwar wirkte der Chibi-Look und der damit verbundene süße Zuckerschock aus Trailern für sie erst ein wenig zu viel der Drolligkeit, beim Spielen selbst hat sie sich aber schnell an die neue Optik gewöhnt und findet sie jetzt sogar richtig super. Welche Punkte für sie das Remake zu einem sehr guten Spiel machen, das lest ihr in ihrem ausführlichen GamePro-Test.

Entspricht das Remake euren Erwartungen und falls nicht, was hättet ihr im Vergleich zum Original in einer modernen Version geändert?