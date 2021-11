Pokémon Diamant/Perl - Geheimgeschenk freischalten und erste Codes im Überblick

Auch in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle gibt es die Geheimgeschenk-Funktion, mit der ihr Codes einlösen und Geheimgeschenke erhalten könnt. Das Feature ist allerdings noch nicht direkt zu Beginn des Spiels aktiv, ihr müsst es erst freischalten. Wie das funktioniert, klären wir hier.

Geheimgeschenke in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle freischalten

Darum geht's: Mit der Geheimgeschenke-Funktion könnt ihr per Code oder einfach über das Internet von den Entwickler*innen bestimmte Extras erhalten, die Geheimgeschenke genannt werden. Um Codes einlösen zu können, müsst ihr die Funktion aber erst einmal freischalten. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten.

So schaltet ihr's frei: Entweder schaltet ihr die Geheimgeschenkfunktion schon recht früh frei, wenn ihr in Jubelstadt dem TV-Sender einen Besuch abstattet. Oder ihr erledigt das später, aber gewissermaßen automatisch, wenn ihr in Schleiede den Orden gewinnt.

Bei Jubelstadt TV: Im Jubelstadt TV-Gebäude trefft ihr im zweiten Obergeschoss auf den Produzenten, der wissen will, was eure Lieblings-Fernsehsendung ist. Antwortet ihr mit "ALLE GLÜCKLICH Wi-Fi CONNECTION", schaltet er euch die Geheimgeschenke-Option im Menü frei.

In Schleiede: Ihr müsst aber nicht unbedingt zurück nach Jubelstadt, sondern könnt die Geheimgeschenke später auch noch freischalten. Wenn ihr den dritten Orden in Schleiede gewinnt, bekommt ihr nämlich ebenfalls automatisch die Geheimgeschenk-Option im Menü.

So benutzt ihr die Geheimgeschenke-Funktion

Die Geheimgeschenke-Option in eurem Menü bietet zwei verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt entweder direkt vom Entwicklerstudio Dinge erhalten, wenn ihr "Per Internet empfangen" wählt, oder ihr gebt einen Seriencode beziehungsweise ein Passwort ein.

Geheimgeschenke per Internet empfangen: Seid ihr mit dem Internet verbunden, könnt ihr die Geschenke auswählen. Ein Nintendo Switch Online-Abo braucht ihr dafür nicht. Bis zum 21. Februar 2022 könnt ihr ein Ei abholen, aus dem das Mysteriöse Pokémon Manaphy schlüpft. Außerdem gibt es auch noch ein Outfit im Pokémon Platin-Look.

Per Seriencode/Passwort empfangen: Wenn ihr einen Code oder ein Passwort habt, könnt ihr es hier einlösen. Solche Codes wurden in der Vergangenheit immer wieder veröffentlicht und das dürfte auch bei Strahlender Diamant und Leuchtende Perle so sein.

12 Flottbälle und 100 Pokébälle bereits per Code erhältlich

Zwei Codes könntet ihr allerdings schon besitzen: Wer eine der beiden Pokémon-Editionen im eShop gekauft hat, kann noch bis zum 21. Februar 2022 seinen Code für 12 Flottbälle einlösen.

Wer das Doppelpack mit beiden Editionen gekauft hat, müsste einen Code erhalten haben, der ebenfalls bis zum 21. Februar eingelöst werden kann und euch 100 Pokébälle beschert.

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle stellt das Nintendo Switch-Remake der altehrwürdigen Diamant- und Perl-Editionen dar. Seit dem 19. November könnt ihr die Neuauflage spielen, das Release ist also gewissermaßen noch frisch. Es dauert aber gar nicht mehr so lange, dann soll mit Pokémon-Legenden: Arceus bereits der nächste große Pokémon-Titel erscheinen.

Wie findet ihr die Pokémon Perl- und Diamant-Neuauflage?