Pokémon Diamant/Perl verteilt jetzt kostenloses Dakrai in Geschenk-Aktion und so holt ihr's euch

Bis Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen, dauert es noch einige Monate. Bis dahin können sich Pokémon-Fans die Zeit mit den Switch-Remake Strahlender Diamant und Leuchtende Perle vertreiben. Damit die Wartezeit noch etwas aufgepeppt wird, bekommt ihr noch ein seltenes Pokémon geschenkt, das ihr in euer Team aufnehmen könnt.

So erhaltet ihr Dakrai für Diamant/Perl-Remakes

Worum geht es? Im gesamten April kann das Unlicht-Pokémon Dakrai kostenlos für Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle erhalten werden. Dazu benötigt ihr das Item Mitgliedskarte, das für den begrenzten Zeitraum erhältlich ist.

So bekommt ihr Dakrai: Um die Mitgliedskarte zu bekommen, müsst ihr die Geheimgeschenkfunktion in Jubelstadt freigeschaltet haben. Außerdem müsst ihr bereits in die Ruhmeshalle eingezogen und den Nationalen Pokédex freigeschaltet haben. Es ist nicht nötig, dass ihr eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft besitzt.

Mit diesem Artikel verraten wir euch, wie ihr den Nationalen Pokédex freischaltet:

3 0 Mehr zum Thema Pokémon Diamant/Perl: Nationalen Pokédex bekommen - Schritt für Schritt

Habt ihr alle Voraussetzungen erfüllt, müsst ihr die folgenden Schritte durchführen:

Wählt im Spielmenü unter der Geheimgeschenk-Option, dass ihr das Item als Geschenk aus dem Internet erhalten wollt

Geht nach Fleetburg und dort in das Haus links vom Anleger

Sprecht den Jungen im Bett an und geht dann zum Matrosen, der euch zur Vollmondinsel fährt

Interagiert mit dem Pokémon Cresselia und hebt die fallengelassene Feder auf

Geht zurück nach Fleetburg und gebt dem Jungen die Feder

Geht zum Haus oben rechts in Fleetburg und betretet die Neumondinsel

Habt ihr die Schritte korrekt befolgt, könnt ihr auf der Neumondinsel Dakrai begegnen und es dort fangen. Denkt dran, vorher euer Team zu heilen und eine ordentliche Ladung an Pokébällen im Gepäck zu haben.

Noch mehr seltene Pokémon für Strahlender Diamant und Leuchtende Perle gibt es im Hamanasu-Park:

Weitere News zu den Pokémon Diamant/Perl-Remakes im Überblick:

Wie lange habe ich für die Aktion Zeit? Die Geschenk-Aktion läuft noch bis zum 30. April 2022 um 22:28 Uhr. Ihr solltet euch also ranhalten und das Pokémon in den nächsten Wochen besorgen, bevor die Aktion beendet wird.

Welche Pokémon würdet ihr euch noch für Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle wünschen?