Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle: Die besten Teams für jeden Spielstil

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle bieten viele Team-Kombinationen, das sind drei davon.

Ihr seid auf der Suche nach den besten Teams für Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle? Wir haben für euch die effektivsten und vielseitigsten Teams zusammengestellt. In diesem Guide erfahrt ihr alles über die Stärken und Schwächen der jeweiligen Teams.

Teams-Empfehlungen in Strahlender Diamant und Leuchtende Perle

Im Folgenden stellen wir euch drei unterschiedliche Teams vor, die jeweils auf eine andere Spielweise ausgelegt sind. Dabei habt ihr die Qual der Wahl zwischen einem offensiven, einem defensiven und einem Team mit einer großen Typen-Vielfalt. Aber eines nach dem anderen!

Offensives Team

Pokémon Typ Werte Brutalanda Drache/Flug KP: 95 / Angr: 135 / Vert: 80 / SpA: 110 / SpV: 80 / Init: 100 Knakrack Drache/Boden KP: 108 / Angr: 130 / Vert: 95 / SpA: 80 / SpV: 85 / Init: 102 Lucario Kampf/Stahl KP: 70 / Angr: 110 / Vert: 70 / SpA: 115 / SpV: 70 / Init: 90 Panferno Feuer/Kampf KP: 76 / Angr: 104 / Vert: 71 / SpA: 104 / SpV: 71 / Init: 108 Simsala Psycho KP: 55 / Angr: 50 / Vert: 45 / SpA: 135 / SpV: 95 / Init: 120 Snibunna Dunkel/Eis KP: 70 / Angr: 120 / Vert: 65 / SpA: 45 / SpV: 85 / Init: 125

Darum lohnt sich das Team: Hier lautet die Devise "schnell und aggressiv!", da das offensive Team nicht nur hohe Geschwindigkeit sondern auch eine immense Angriffskraft verspricht. Zudem könnt ihr verschiedene Angriffsarten wie physische und spezielle Attacken einsetzen, die ordentlich Wumms versprechen und die KP eurer Gegner schnell gen Null wandern lassen.

Und nicht nur das: Ihr kommt außerdem gut gegen unterschiedlichste Pokémon-Typen an und mehr noch: Ihr könnt schnell zwischen offensiven und defensiven Strategien wechseln. So stehen euch vielerlei Optionen offen, um euren Gegnern den Garaus zu machen!

Defensives Team

Pokémon Typ Werte Forstellka Käfer/Stahl KP: 75 / Angr: 90 / Vert: 140 / SpA: 60 / SpV: 90 / Init: 40 Gliscor Boden/Flug KP: 75 / Angr: 95 / Vert: 125 / SpA: 45 / SpV: 75 / Init: 95 Heiteira Normal KP: 255 / Angr: 10 / Vert: 10 / SpA: 75 / SpV: 135 / Init: 55 Milotic Wasser KP: 95 / Angr: 60 / Vert: 79 / SpA: 100 / SpV: 125 / Init: 81 Panzaeron Stahl/Flug KP: 65 / Angr: 80 / Vert: 140 / SpA: 40 / SpV: 70 / Init: 70 Tentoxa Wasser/Gift KP: 80 / Angr: 70 / Vert: 65 / SpA: 80 / SpV: 120 / Init: 100

Darum lohnt sich das defensive Team: Die obere Auswahl an Taschenmonstern bietet eine starke Kombination aus hohen Verteidigungs- und Spezialverteidigungswerten. Es ermöglicht es euch, Pokémon lange im Kampf zu halten und bietet Zeit, um strategische Entscheidungen zu treffen und Gegner zu schwächen.

Ausgeglichenes Team mit viel Typen-Vielfalt:

Pokémon Typen Werte Gengar Geist/Gift KP: 60 / Angr: 65 / Vert: 60 / SpA: 130 / SpV: 75 / Init: 110 Impoleon Wasser/Stahl KP: 84 / Angr: 86 / Vert: 88 / SpA: 111 / SpV: 101 / Init: 60 Knakrack Drache/Boden KP: 108 / Angr: 130 / Vert: 95 / SpA: 80 / SpV: 85 / Init: 102 Lucario Kampf/Stahl KP: 70 / Angr: 110 / Vert: 70 / SpA: 115 / SpV: 70 / Init: 90 Roserade Gras/Gift KP: 60 / Angr: 70 / Vert: 65 / SpA: 125 / SpV: 105 / Init: 90 Togekiss Fee/Flug KP: 85 / Angr: 50 / Vert: 95 / SpA: 120 / SpV: 115 / Init: 80

Darum lohnt sich das Team: Die obere Auswahl an Pokémon besticht durch eine hohe Typenvielfalt. Jedes Poké-Mitglied hat seine eigenen Stärken und kann die Schwächen der anderen Monsterchen in der Gruppe ausgleichen, was es zu einer sehr effektiven Einheit macht. Solltet ihr unschlüssig sein, welches Team der hier genannten nun am besten für euch geeignet ist, dann wählt am besten diese bunte Allrounder-Truppe.

Ihr habt nun die Qual der Wahl zwischen drei Teams für eure Abenteuer in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Mit diesen seid ihr bestens gerüstet für jede Herausforderung.

