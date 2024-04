Pokémon Leuchtende Perle/Strahlender Diamant – Top 4 beendet? Das ist das Endgame danach!

Wenn ihr die Top 4 in den Switch-Remakes besiegt habt, ist das noch nicht das Ende.

In Pokémon Leuchtende Perle und Strahlender Diamant ist es euer Ziel, die Top 4 zu besiegen. Doch was ist, wenn ihr das geschafft habt? Wir fassen für euch das Endgame im Switch-Remake zusammen.

Das erwartet euch nach der Top 4 in Pokémon LP/SD

Den Pokédex vervollständigen

Eine der wichtigsten Aufgaben, die in jedem Pokémon-Spiel im Vordergrund steht, ist es, den Pokédex zu vervollständigen.

Nachdem ihr die Top 4 besiegt habt, habt ihr sicherlich noch nicht jedes Monster in der Sinnoh-Region gesehen, geschweige denn gefangen. Macht euch also auf und sucht nach den letzten Pokémon. Das lohnt sich, denn als Belohnung schaltet ihr nicht nur den National Dex sondern auch noch das nächste Endgame-Areal frei.

Hamanasu-Park

1:16 Pokémon SD und LP - Fangt Legendäre Pokémon im Hamanasu-Park

Komplett neu im Switch-Remake ist der Hamanasu Park. Dieses Areal wird für euch geöffnet, wenn ihr die Top 4 beendet und alle regionalen Pokémon gesehen habt. Wenn das der Fall ist, dann müsst ihr zu Professor Eich und euch da den National Pokédex geben lassen. Danach erhaltet ihr Zugriff auf den Hamanasu-Park.

Das erwartet euch da: In dem neuen Areal erwarten euch je nach Edition, die ihr habt, andere Legendäre Pokémon. Diese könnt ihr in Höhlen finden, wenn ihr die dafür passenden Steinplatten erhaltet habt. Welche Pokémon da auf euch warten, lest ihr hier:

Duellturm

Der Duell-Turm ist der ultimative Test eurer Pokémon-Kampffähigkeiten. Hier könnt ihr euer strategisches Geschick unter Beweis stellen und gegen eine Vielzahl herausfordernder Gegner antreten. Sammelt Siege und kämpft euch immer weiter nach oben, um Meister des Duell-Turms zu werden.

Jeder gewonnene Kampf bringt nicht nur Ruhm, sondern auch wertvolle Belohnungen wie EP-Boni, seltene Items und sogar besondere Pokémon. Je höher ihr kommt, desto schwieriger wird die Herausforderung, aber die Belohnungen sind es allemal wert.

Der Untergrund

Eine weitere Möglichkeit, die sich euch nach den Top 4 bietet, ist der Sinnoh-Untergrund. Hier könnt ihr euch auf eine spannende Schatzsuche begeben. Ihr entdeckt verborgene Schätze und geheimnisvolle Höhlen. Der Untergrund bietet nicht nur spannende Entdeckungen, sondern auch die Möglichkeit, mit anderen Spielern zu interagieren.

Besucht die geheimen Stützpunkte anderer Trainer, tauscht Schätze und erlebt einzigartige Abenteuer mit Freunden. Als Belohnung winken nicht nur seltene Items und Pokémon, sondern auch der Bau eurer eigenen beeindruckenden Geheimbasis, in der ihr eure Erfolge zur Schau stellen könnt.

Das sind abschließend vier der Aktivitäten, die ihr noch machen könnt, wenn ihr in den Switch-Remakes die Top 4 besiegt habt.