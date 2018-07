Pokémon - Englischer Trailer zum neuen Kinofilm zeigt Hauptfiguren und Setting

Nachdem dieses Jahr die 1000. Folge Pokémon ausgestrahlt wurde, feiert die Pokémon Company jetzt schon den nächsten Meilenstein.

Pokémon - Die Macht in uns, der seit Anfang Juli in den japanischen Kinos läuft, hat jetzt einen ersten englischsprachigen Trailer.

When a series of mysterious incidents threatens the people and Pokémon who inhabit a small seaside town, it’ll take more than Ash and Pikachu to save the day! Here’s a sneak peek at Pokémon the Movie: The Power of Us! #PokemonThePowerOfUs pic.twitter.com/3H9RdkUdXk