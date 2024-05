Pokémon-Fan überträgt das seltenste Gen 1-Pokémon bis zu Gen 9 und es ist lächerlich kompliziert

Das Mew hat eine Odyssee hinter sich.

Event-Pokémon sind schon seit der ersten Pokémon-Generation etwas Besonderes. Das merken wir unter anderem an der Hingabe mancher Fans, genau diese Pokémon zu erhalten. Reddit-User*in “SwimJumpy8678“ hat nun eines der ältesten Event-Pokémon in die aktuellen Spiele Pokémon Karmesin und Purpur übertragen.

Eines der ersten Event-Pokémon in neuem Gewand

Auf Reddit präsentiert “SwimJumpy8678“ das “Space World 1997“-Mew in den aktuellen Pokémon-Spielen Karmesin und Purpur. Das extrem seltene Mew konnten 100.000 auserwählte Fans einmalig an der Space World in Japan zwischen dem 21. und 24. November 1997 herunterladen.

Pokémon aus der ersten Generation lassen sich aber nur extrem umständlich in neuere Generationen übertragen. “SwimJumpy8678“ erklärt, dass er oder sie sich dafür an einem YouTube-Guide orientiert hat. Bevor wir euch die vielen dafür nötigen Schritte näherbringen, zeigen wir euch das alte Mew in neuem Gewand:

Das benötigt ihr für einen Transfer von der ersten bis zur neunten Generation

Game Boy Color

Link-Kabel für den Game Boy Color

Game Boy Advance

Japanische Version von Pokémon Blaue Edition

Card Dumper

Flash Card

…sowie alle Spiele mit der entsprechenden Hardware, um Pokémon von der dritten in die siebte Generation übertragen zu können

Wie funktioniert der Transfer?

Zuerst gilt es, eine Speicherdatei von Pokémon Blaue Edition herunterzuladen, welche im Internet von Fans erhalten wurde und das “Space World 1997“-Mew beinhaltet. Danach müsst ihr die Datei umbenennen und in den Card Dumper übertragen.

Mithilfe des Tauschprogramms “Lorenzoone's Gen 3 to Gen X trading program“ könnt ihr das Mew von der Cartridge der ersten Generation bis in ein Spiel der dritten Generation übertragen. Dafür müsst ihr zuerst das Level des Mews steigern, ehe ihr das besagte Programm auf die Flash Card ladet. Dann startet ihr die Flash Card auf dem Game Boy Advance und holt das Mew aus eurem Game Boy Color.

Danach könnt ihr wie gehabt das Mew über den Park der Freunde aus der dritten in die vierte Generation übertragen und im Folgenden durch alle Generationen tauschen, bis ihr es schließlich in Pokémon Home deponiert. Von dort aus könnt ihr es dann in die aktuelle Generation Karmesin und Purpur übertragen.

Die Fans sind begeistert vom “Space World 1997“-Mew

Ein Großteil der Kommentare auf Reddit lobt die Hingabe von “SwimJumpy8678“. User*in “Ok-Jicama9706“ erzählt, dass seine oder ihre Frau ebenfalls ein Pokémon aus der ersten Generation in die aktuellste Pokémon-Generation übertragen hat. Dabei handelt es sich um ihr Vulnona.

“SwimJumpy8678“ hofft, dass der Beitrag viele weitere Fans motiviert, selbst einen solchen Transfer auszuprobieren, bevor die Pokémon Bank geschlossen wird.

Habt ihr bereits selbst Pokémon aus euren alten Editionen in neuere übertragen?