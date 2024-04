Fan verkauft Pokemon-Karte im Laden und bekommt 22 Euro - doch dann merkt er im letzten Moment dank seiner Community, dass sie eigentlich 2.043,13 Euro wert ist

Dieses Missgeschick ging gerade mal noch gut aus.

Na, habt ihr auch noch einige Pokémonkarten-Schätze im Keller schlummern? Aktuell steigen die Preise für einige Karten in ungeahnte Höhen. Deshalb könnte es Sinn ergeben, seine alte Sammlung durchzugehen und zu schauen, ob sich darin einige wertvolle Karten befinden.

Ein Pokémon-Fan hatte das Gleiche vor und wollte seine Karten aus der Kindheit an einen Laden verkaufen. Er filmte dabei, wie er die Karten auf der Ladentheke ausbreitete. Dabei fiel den Zuschauenden auf, dass er einen schwerwiegenden Fehler begangen hatte.

Pokémon-Karten für 22 Euro verkauft, dann eine zurückgeholt

Was war das für ein Fehler? In dem TikTok-Video ist zu sehen, wie der User leighceezy seine Karten auf der Ladentheke ausbreitet. Obwohl der Fan rund 200-250 Karten abgibt, erhält er umgerechnet nur 22 Euro für die Sammlung.

Doch in der Sammlung befand sich eine Psiana Goldstar-Karte. Die Zuschauer*innen machen den TikToker darauf aufmerksam, dass die Karte viel mehr wert ist. Auf Cardmarket wechseln einige Exemplare sogar für mehr als 4.000 Euro den Besitzer oder die Besitzerin, der Preis wird auf ungefähr 2.043,13 Euro geschätzt.

Die Karte ist deshalb so wertvoll, weil sie nur bei Pokémon Organized Play-Events zwischen 2003 und 2010 verteilt wurde. Dementsprechend gab es nur wenige Exemplare, vor allem solche, die ins Englische übersetzt wurden.

Der TikToker dachte, dass er Preis in Ordnung sei, weil die meisten seiner Karten stark beschädigt waren. Ein User klärt ihn auf, dass der Wert von Psiana selbst in einem schlechten Zustand bei über 700 Euro liegen müsse.

Wie ging die Sache aus? Der TikToker ging sofort zum Laden zurück und machte auf den Fehler aufmerksam. Der Laden entschuldigte sich und gab ihm die Karte sofort zurück, damit er sie nun teurer weiterverkaufen kann.

Die Fans vermuten, dass ihn der Laden über den Tisch gezogen hat. Doch der TikToker ist überhaupt nicht böse und denkt, dass sie die Karte einfach übersehen oder falsch eingeschätzt haben. Fehler können passieren, denkt er.

Sogar der Laden hat auf sein Video reagiert: Die Mitarbeitenden entschuldigen sich, dass es zu diesem Vorfall kam und sie froh sind, dass alles nun in die richtige Bahn geleitet wurde. Ursprünglich hätte der TikToker nämlich nur ca. 1,38 Euro für die Karte bekommen. So oder so hatte er Glück im Unglück.

Was haltet ihr von der Geschichte?