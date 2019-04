Spielt Pikachu demnächst Fußball? Wenn man den Schlussfolgerungen eines sehr aufmerksamen Beobachters auf Reddit lauscht, könnten sich die Pokémon in Schwert & Schild demnächst mit ihren Artgenossen aus anderen Regionen messen. Und zwar im Pokémon-Basketbolz.

So hieß zumindest das Spiel, dass Ash, Rocko und Lucia im dreizehnten Pokémonfilm Zoroark: Meister der Illusionen beobachten. Dort treten Dreierteams aus Pokémon in einer seltsamen Mischung aus Football, Basketball und Fußball gegeneinander an. Die Teams tragen die Namen der Städte, aus denen die Taschenmonster stammen und das Spiel ist so beliebt, dass es sogar einen Basketbolz-Weltcup gibt. Und folgen wir der Reddit-Theorie, könnte es Baskeltbolz als Minispiel oder als Storyline auch in das bald erscheinende RPG schaffen.

Und wo ist Basketbolz in Schwert & Schild?

Wie kommen wir gerade auf Schwert und Schild? Das hat vor allem optische Gründe: Das blau-rote Symbol für Basketbolz im Film sieht dem Symbol auf dem Stadion, in das einer der Trainer im Schwert & Schild-Trailer einläuft, sehr ähnlich. Wer genau hinschaut, entdeckt das Logo sogar auf den Uniformen der Trainer. Zwar ist das Design ein bisschen ausgeschmückter, das Rot-Blau bleibt jedoch.

Unterschiedliche Logos - unterschiedliche Ligen?

Die leichten Unterschiede in den Logos reißen natürlich ein kleines Leck in unser wunderschönes Theorieboot. Aber auch dafür haben wir eine Erklärung: Da Coronia City (die Stadt aus Pokémon 13, in der Basketbolz gespielt wird) Amsterdam nachempfunden ist, kann es gut sein, dass es sich in Schwert und Schild einfach um eine andere Liga handelt. Schließlich haben die englische Premier League und die niederländische Eredivisie auch unterschiedliche Logos.

Und außerdem handelt es sich bei den Spielen, die Ash und seine Freunde sehen, um Weltmeisterschaftsmatches, während die Trainer in Schwert und Schild vielleicht erst einmal in ihrer Liga bleiben.

Unser letzter Punkt hat etwas mit Galar selbst zu tun, der Region, in der Schwert und Schild spielt. Die ist nämlich England nachempfunden. Und welcher Sport ist dort der beliebteste? Fußball. Wenn man ein Minispiel (oder eine Storyline) für ein Spiel designen würde, dessen Setting das Vereinigte Königreich darstellen soll, dann fällt uns in erster Linie Fußball ein.

(Und vielleicht Rugby, Cricket und Polo, aber die Sportarten kennen international wahrscheinlich weniger Leute als das Spiel mit den zwei Toren.)

Einen Haken sehen wir jedoch bei der Sache: Der Trainer, der in das Stadion im Trailer einläuft, hat ebenfalls ein Trikot an. Dabei wären es ja eigentlich die Pokémon, die spielen. Aber vielleicht spielt man Baskeltbolz in Galar ja anders?

Wir finden die Theorie jedenfalls interessant. So oder so gibt es ein Stadion im Spiel und irgendetwas werden wir dort spielen. Man wird wohl kaum ein riesiges Stadion aus dem Boden stampfen, nur um darin ein wirklich gut beleuchtetes Picknick abzuhalten.

Was glaubt ihr, wird im Stadion passieren?