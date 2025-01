Pokémon Gen 10-Leak enthüllt neue Plattform-Details: Neue Editionen wohl primär für Switch 1 entwickelt - doch auch für die Switch 2 gibt's gute Nachrichten

Es gibt neue Gerüchte zu den Plattformen der Spiele der 10. Pokemon-Generation.

Was zuvor passiert ist: Pokémon-Entwickler Game Freak erlitt im Oktober 2024 einen schwerwiegenden Hacker-Angriff. Daraus ging unter anderem hervor, dass die 10. Pokémon-Generation den Codenamen "Gaia" trägt und für die Nintendo Switch 2 erscheinen soll, wobei sich auch eine Version für die erste Switch getestet werde, so zumindest laut früheren Aussagen des Hackers.

Unter anderem weil das Open World-Abenteuer Pokémon Karmesin & Purpur auf der Nintendo Switch technisch keine besonders gute Figur machte, hofften viele Fans, dass die kommenden Editionen der 10. Generation primär für die Nintendo Switch 2 entwickelt werden und vielleicht sogar als Exklusiv-Titel erscheinen. Doch dies scheint laut aktuellen Aussagen des Game Freak-Hackers nun doch nicht der Fall zu sein.

Das steckt hinter den neuen angeblichen Infos zur 10. Pokémon Generation

Was ist neu? Besagter Game Freak-Leaker hat Centro Leaks neue angebliche Infos zur 10. Pokémon-Generation zukommen lassen: Projekt "Gaia" alias Pokémon Gen 10 werde laut Hacker primär für die erste Switch also für die alte Hardware entwickelt.

Doch keine Bange, laut Leak soll Game Freak darüber hinaus an einer Version mit dem Codenamen "Super Gaia" arbeiten, die für die Nintendo Switch 2 erscheinen solle und womöglich von der stärkeren Hardware profitiere. Zudem soll die neue Nintendo-Konsole abwärtskompatibel sein. Ihr könnt die neuen Pokémon-RPGs also so oder so darauf spielen.

Dass die neuen Pokémon-RPGs erst einmal für die alte Switch erscheinen, ergibt Sinn. Mittlerweile besitzen viele Menschen eine Nintendo Switch, darunter auch Nintendos hauptsächliche Zielgruppe für Pokémon-Games: Jüngere Gamer*innen oder Casual-Spieler*innen.

Zudem dürfen wir nicht vergessen, dass Nintendo mit Pokémon Ultrasonne und Ultramond im November 2017 zwei Editionen für den 3DS herausbrachte, obwohl die Switch bereits im Frühjahr 2017 auf den Markt kam – hauptsächlich, weil die meisten Menschen aus Nintendos hauptsächlicher Zielgruppe zu diesem Zeitpunkt einen 3DS besaßen. Sie ersten beiden "richtigen" Pokémon-Editionen (Schwert und Schild) erscheinen erst im Jahr 2019 für die Switch, ein Zeitpunkt, zudem die Hybrid-Konsole längst auf dem Markt etabliert war.

Letztendlich handelt es sich hier aber nur um Spekulation basierend auf einem Leak. Offiziell angekündigt ist die 10. Pokémon-Generation nicht.

Wie GamePro mit illegalen Hacking-Angriffen umgeht: Im Oktober 2024 ereignete sich ein massiver Hackerangriff auf Game Freak. Die Situation rund um Game Freak ist nicht mit normalen Leaks zu vergleichen. Geht es sonst meist um Insider, die Informationen weitergeben, liegt hier eine Straftat vor. Neben Gameplay-Assets und Release-Plänen sind auch private Informationen von Mitarbeiter*innen von Game Freak betroffen. GamePro wird Berichterstattung zum Hacker-Angriff leisten, aber keine Spielszenen zeigen oder auf die geleakten Dateien verlinken. Die gestohlenen Daten sind jetzt öffentlich und verschwinden nicht, wenn wir das Thema ignorieren. Wir sehen es als unsere journalistische Pflicht an, die veröffentlichten Informationen sowie deren illegale Beschaffung und mögliche Konsequenzen für euch aufzuarbeiten und einzuordnen. Alles Wichtige dazu lest ihr hier: Mehr zum Thema Massiver Hacker-Angriff bei Game Freak enthüllt neue Pokémon-Generation, Infos zur Switch 2 und mehr von Dennis Michel

Nintendo Switch 2-Enthüllung naht

Apropos Nintendo Switch 2: Mehreren Insidern zufolge wird heute Nintendos neuestes Konsolenflaggschiff enthüllt. Alle Infos und Hinweise rund um den Switch 2-Reveal findet ihr bei uns im Live-Ticker, den wir fortlaufend für euch updaten:

Alle bisherigen Gerüchte und geleakten Informationen zur neuen Hardware haben wir im unteren Video für euch aufbereitet:

Pokémon Day naht - aber wohl ohne Switch 2-Infos: Am 27. Februar findet übrigens der Pokémon Day statt. Zur Feier wird es offenbar wieder ein Pokémon Presents-Event geben, auf dem wir unter anderem wahrscheinlich Neuigkeiten zum kommenden Spiel Pokémon-Legenden: Z-A erfahren. Laut Insider Jeff Grubb (via Dexerto) sollen Infos zur Switch 2 bzw. zu Switch 2-Spielen bei dem Event aber nicht im Fokus stehen.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer euch: Auf welcher Plattform wünscht ihr euch die neuen Editionen der 10. Pokémon-Generation? Verratet es uns gerne unten in der Kommentarsektion.