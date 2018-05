Pokémon GO hat sich seit Release im Sommer 2016 zu einem vollen Erfolg für Entwickler Niantic gemausert. Das ist auch nicht unbemerkt an Nintendo vorbeigegangen. Zwar hat der japanische Videospiel-Gigant mit Titeln wie Super Mario Run oder Animal Crossing: Pocket Camp die Verfolgungsjagd im Mobile-Sektor aufgenommen. Insgesamt lassen die Einnahmen von Nintendo-Spielen für iOS und Android aktuell aber noch zu wünschen übrig.

Das soll sich mit dem anstehenden Präsidentenwechsel ändern. Ende Juni tritt Tatsumi Kimishima zurück, dafür übernimmt Shuntaro Furukawa die Führung. Wie der kommende Nintendo-Chef jetzt in einem Interview mit der japanischen Website Nikkei erklärt, sehe er das meiste Verbesserungspotenzial bei Smartphone-Spielen.

Furukawa wünscht sich offenbar eine Art Mobile-Hit, der die Spielelandschaft ähnlich wie Pokémon Go revolutionieren wird:

"Die Idee, dass etwas aufkommt, das sich zu etwas Großem weiterentwickelt - ähnlich wie Spielekonsolen - ist definitiv einer der Beweggründe von Nintendo Business. [...] Pokémon GO, das Story und Gamplay auf Smartphones umgeformt hat, wurde zu einer riesigen Erkenntnis."

Der Präsident in spe hat zwar dementiert, dass Nintendo aktuell an einem Pokémon GO-ähnlichen Spiel arbeitet. Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir in Zukunft auch auf Mobile-Ebene ähnlich spannende Innovationen wie Nintendo Labo für Nintendo Switch vom japanischen Unternehmen erwarten dürfen. Dazu passen auch aktuelle Gerüchte um interaktive Pokémon-Sammelkarten.

