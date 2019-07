Pokémon GO verrät euch endlich, wie gut eure Pokémon wirklich sind

Pokémon GO-Entwickler Niantic führt mit dem Update 0.149.0 überraschend ein neues Bewertungssystem ein. Das lässt keine Wünsche offen und zeigt euch sowohl schnell als auch auf einen Blick alle Infos über eure Taschenmonster. Endlich müsst ihr dafür keine Drittseiten oder Apps mehr nutzen, sondern könnt das praktischerweise und vor allem schnell sowie übersichtlich in der Pokémon GO-App selbst erledigen.

Was war das Problem? Es gab schlichtweg keine gute Möglichkeit, innerhalb von Pokémon GO herauszufinden, wie genau die Werte eurer Pokémon beschaffen sind. Es gab zwar eine Bewertung, aber die hat nur drei vage Sätze und eine ungefähre Bewertung ausgespuckt. Es sei denn, ihr hattet 100 % IV, alles andere blieb unklar.

Alles auf einen Blick: Jetzt könnt ihr euch innerhalb kürzester Zeit alle Werte ganz genau anzeigen lassen. Das neue System ist extrem schnell, praktisch, übersichtlich und vor allem eben innerhalb des Spiels selbst.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Wie funktioniert das Balken-System? Ihr bekommt zwar immer noch nicht die Zahlenwerte angezeigt, aber dafür lässt sich sofort erkennen, welches Pokémon wie gut ist.

Jedes Pokémon mit einem Wert über 10 erhält einen Stern. Hat ein Monster drei Sterne, liegt jeder der drei Werte über 10.

Reddit-Nutzer radimous hat ein praktisches Balkendiagramm erstellt. Das zeigt, wie die Balken mit den IV-Werten korrelieren.

Fans lieben es! Ihr könnt jetzt also einfach nach Herzenslust durch eure Pokémon-Sammlung durchswipen und müsst nicht mehr bei jedem einzelnen Pokémon neu auf die Bewertungs-Taste drücken. Dritt-Apps braucht auch keiner mehr. Dementsprechend froh zeigen sich viele Trainer, die das neue Bewertungssystem zum Beispiel als beste Neuerung seit einer Ewigkeit bezeichnen.

Neues PvP-User Interface: Aber es gibt nicht nur Schatten- beziehungsweise Crypto-Pokémon und das neue Bewertungssystem, sondern auch noch ein neues User Interface für PvP-Kämpfe. Das sieht deutlich cleaner aus, soll in hellem Sonnenlicht besser erkennbar sein und zeigt zum Beispiel auch die Kampfkraft der beiden kämpfenden Pokémon an.

Überzeugt euch selbst:

Trainers, two feature revamps are coming to Pokémon GO! We are rolling out an updated appraisal system to give you more detailed information on your Pokémon's stats, and will soon be updating the Charged Attack mechanic in Trainer Battles. Watch for a preview! pic.twitter.com/0MaIjrxx8f