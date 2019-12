Pokémon GO-Evolution Event bringt Shiny Burmy & viele Belohnungen

In Pokémon GO findet jetzt das große Evolution-Event statt. Dabei dreht sich alles um die Entwicklung der Taschenmonster. Gleichzeitig stehen insbesondere die Pokémon im Fokus, die sich auf besondere Art und Weise weiterentwickeln. Außerdem könnt ihr Entwicklungs-Items als Belohnung für Feldforschungen bekommen und vieles mehr. Zusätzlich besteht jetzt zum ersten Mal überhaupt die Chance, ein Shiny Burmy zu fangen.

Pokémon GO: Großes Entwicklungs-Event mit speziellen Belohnungen & Shiny Burmy gestartet

Was ist das Evolution Event? Bei diesem speziellen Event geht es vor allem um die Entwicklung eurer Pokémon. Das heißt, dass ihr zum Beispiel speziell Entwicklungs-Items als Belohnungen für Feldforschungen erhaltet oder dass Pokémon mit besonderen Entwicklungen auch in Raids, in Feldforschungen oder vermehrt in der Wildnis auftauchen.

Von wann bis wann? Das Evolution Event in Pokémon GO läuft seit gestern Abend und geht noch bis zum 12. Dezember um 22 Uhr.

Start: 5. Dezember, 22 Uhr

5. Dezember, 22 Uhr Ende: 12. Dezember, 22 Uhr

Das steckt drin:

Feldforschungen & Raids werfen Entwicklungs-Items ab

Pokémon mit speziellen Entwicklungs-Arten (zum Beispiel Onix, Roselia, Burmy oder Evoli) tauchen eher in der Wildnis, in Raids und Feldforschungen auf

Pokémon mit speziellen Entwicklungen (zum Beispiel Sichlor, Trasla, Schlurp oder Togetic) erschienen in Raids

Spezieller Raid-Tag am 7. Dezember: Ihr könnt bis zu 5 kostenlose Raid-Pässe ergattern & alle Stufen der Gen 1-Starter-Pokémon als Shinys treffen

Shirny Burmy erscheint zum ersten Mal im Spiel

Doppelte EP für die Entwicklung von Pokémon

Es gibt besondere 2-km-Eier, in denen Pokémon wie zum Beispiel Burmy, Wonneira, Barschwa oder Rabauz sind

Lockmodule halten eine Stunde lang

So sieht Shiny Burmy aus: Ihr müsst schon ganz genau hinsehen. Burmy unterscheidet sich in seiner schillernden Form nur marginal von der normalen Version. Der Kopf ist etwas heller beziehungsweise blauer.

Pokémon GO-Feldforschungen: Diese Entwicklungs-Items gibt es as Belohnung

Einall-Stein & Co: Insbesondere die Raids lohnen sich für alle, die auf der Suche nach einem Einall-Stein sind. Dort winkt das seltene Entwicklungs-Item nämlich als Belohnung. Ansonsten lohnen sich auch die Feldforschungs-Quests rund um das Lockmodul, da so ein Teil normalerweise recht teuer ist. Insbesonder in Kombination mit der Raid-Stunde wirkt die Belohnung verlockend.

Die Feldforschungen & ihre Belohnungen im Überblick:

Fange 10 Seeper

Belohnung: Eine Drachenhaut

Belohnung: Ein Metallmantel

Belohnung: Ein Up-Grade

Belohnung: Ein King-Stein

Belohnung: Ein Sonnenstein

Belohnung: 3 Sonderbonbons

Belohnung: 1000 Sternenstaub

Belohnung: Begegnung mit einem Burmy (mit zufälligem Umhang)

Belohnung: Begegnung mit einem Sichlor

Belohnung: Begegnung mit einem Perlu

Belohnung: Magnet-, Moos- oder Gletscher-Modul

Belohnung: Ein Sinnoh-Stein

Belohnung: Ein Einall-Stein

