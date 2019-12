Pokémon Rot & Blau sollten ursprünglich eine 12. Stadt bekommen

Die Welt der Pokémon-Editionen Rot und Blau sollte ursprünglich wohl mal eine zwölfte Stadt beinhalten. Die taucht auf einer Concept Art-Karte und im Spielcode auf, die verlorene Stadt kann aber nicht erkundet werden. Sie sollte irgendwann wohl die Möglichkeit bieten, zu anderen Orten der Spielwelt zu fliegen.

Pokémon Rot & Blau: Lost City 0B hätte die 12. Stadt werden können

Nicht ins Spiel geschafft: Es wirkt immer besonders spannend, zu sehen, was die Entwickler in ihre Titel einbauen wollten und was es dann letztlich doch nicht mehr ins fertige Spiel geschafft hat. Diese Inhalte, die der Schere zum Opfer gefallen sind, halten oft Überraschungen bereit.

Lost City 0B: In Pokémon Rot und Blau sollten offenbar irgendwann einmal zwölf statt nur elf Orte sein, die wir besuchen können. Die zwölfte Stadt ist dann aber nie in den beiden Pokémon-Editionen aufgetaucht. In den Tiefen des Spielcodes existiert sie allerdings noch.

Auch auf einer Karte, die als Concept Art aufgetaucht ist, wurde die zwölfte Stadt bereits verzeichnet.

Ihren Namen kennen wir nicht, sie wird aber entweder als 0B (im Code) oder Lost City (von Fans) genannt.

Dataminer haben wohl sogar Codezeilen gefunden, die verraten, dass es einen Shop in der verlorenen Stadt geben sollte und was darin gekauft werden konnte.

Offenbar existiert theoretisch sogar die Möglichkeit, die Stadt zu besuchen – aber sobald wir sie betreten, friert das Spiel ein. Erkunden können wir die Lost City 0B also nicht.

Diese Infos verdanken wir dem Video zum Cut Content der ersten Pokémon-Generation im Allgemeinen von Dr. Lava. Hier könnt ihr euch das komplette Video zu Gemüte führen, um die Stadt in Pokémon Rot & Blau geht es ungefär ab Minute 5:30.

