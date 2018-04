Niantic bringt die nächste Welle an legendären Raid-Bossen in die Welt von Pokémon GO. Ab sofort können wir uns regionalspezifisch entweder das mächtige Monster Latios oder sein Gegenstück Latias sichern. Sie erscheinen getrennt voneinander in unterschiedlichen Teilen der Erde und wechseln nach einem Monat ihre Positionen. Das verkünden die Entwickler in einem offiziellen Blogpost.

Wo und wie lange erscheinen Latias & Latios?

Die beiden Pokémon Latias und Latios finden zunächst folgendermaßen ihren Weg als legendäre Raid-Bosse ins Spiel:

Latias erscheint bis zum 8. Mai in Europa und Asien

Latios erscheint bis zum 8. Mai in Nord-, Südamerika und Afrika

Anschließend ziehen die Monster weiter und tauchen bis zum 5. Juni in den jeweils anderen Regionen auf.

Latias & Latios Konter

Latios und Latias haben die Doppel-Typen Drache und Psycho. Das macht beide Monster anfällig für eine breite Reihe an Angreifern mit Attacken vom Typen Unlicht, Eis, Käfer, Geist, Fee und Drache.

Da Latios und Latias denselben Typen und ähnliche Statuswerte besitzen, deckt die untere Auflistung an Konter-Bestien beide Monster ab. Folgende Pokémon eignen sich für den Kampf gegen das schwebende Äon-Duo besonders gut (via Pokémon GO Hub):

Rayquaza mit Drachenroute und Wutanfall

Dragoran mit Drachenroute und Wutanfall

Latios mit Feuerodem und Drachenklaue

Despotar mit Biss und Knirscher

Mewtu mit Psychoklinge und Spukball

Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere

Lugia mit Drachenroute und Himmelsfeger

Arktos mit Eisodem und Eisstrahl

Gardevoir mit Konfusion und Zauberschein

Gengar mit Dunkelklaue und Spukball

Absol mit Standpauke und Finsteraura

Wie bei jedem vorherigen legendären Raid-Boss habt ihr allerdings schlechte Karten, wenn ihr versucht, alleine eins der neuen Monster im Raid zu bezwingen. Wir empfehlen, dem legendäre Duo aus der Hoenn-Region mit insgesamt mindestens 5 Spielern entgegenzutreten.

Habt ihr es geschafft und einen der neuen Raid-Bosse bezwungen, wollt ihr vermutlich auch direkt wissen, ob ihr die Chance auf ein besonders gutes Exemplar habt. Ein perfektes Latias erkennt ihr an 1929 WP (100% IV) und Latios an 2082 WP (100% IV).

Beim Fangen gibt es zwar kein Patent-Rezept, aber es gilt wie immer: Nutzt Goldene Himmihbeeren und versucht, mit einem Curveball möglichst einen großartigen oder fabelhaften Wurf zu landen. Mit ein bisschen Glück bleiben Latios und Latias dann im Ball.

Welche Attacken können Latias & Latios erlernen?

Unten findet ihr eine Übersicht aller Attacken, die die beiden legendären Monster einsetzen können. Der jeweils stärkste Angriff steht vorne, dahinter kommen in absteigender Reihenfolge die Angriffe mit schwächerem DPS.

Latios

Sofort-Attacken: Feuerodem, Zen-Kopfstoß

Lade-Attacken: Psychokinese, Drachenklaue, Solarstrahl

Latias

Sofort-Attacken: Feuerodem, Zen-Kopfstoß

Lade-Attacken: Psychokinese, Donner, Drachenklaue

Welche legendären Pokémon konntet ihr schon schnappen?