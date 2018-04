Pokémon GO - Leak zeigt neue Shiny-Sprites aus Kanto & Johto

Für Pokémon GO-Fans waren die letzten beiden Tage aufregend. Zuerst wurde ein Kanto-Event für den 10. April angedeutet, das Pokémon der ersten Generation in den Vordergrund rücken soll und in der Community heiß diskutiert wurde.

Nun fand der Dataminer Chrales zahlreiche Veränderungen für Shiny-Pokémon im Code von Pokémon GO.

Neue Shiny-Sprites von Kanto- & Johto-Pokémon

In einem Livestream am vergangenen Sonntag zeigte Chrales vom Pogo Dev-Team über 2000 Zuschauern, welche neuen Shiny-Sprites im Code zu finden sind. Es handelt sich um dutzende Pokémon der Kanto- und Johto-Region und somit der ersten und zweiten Generation. Die kompletten Listen findet ihr weiter unten.

Dass die Sprites im Spiel sind, heißt aber nicht, dass ihr die Shiny-Pokémon bereits fangen könnt. Ihr könnt sie noch nicht in der Wildnis finden. Die Änderungen im Code machen jedoch deutlich, dass Niantic lediglich den Schalter umlegen muss, um das Update zu aktivieren. Die Vorbereitung ist also abgeschlossen, die Shiny-Pokémon könnten jederzeit ausgerollt werden. Einen konkreten Zeitpunkt gibt es aber noch nicht.

Außerdem merkte Chrales an, dass nicht alle Pokémon der Kanto- und Johto-Region eine Shiny-Variante bekommen haben. So fehlen etwa Glurak und Tauboga, obwohl die frühere Entwicklsstufe dieser Pokémon, also Glutexo und Taubsi, als Shiny-Sprite vorhanden sind.

Neue Shiny-Sprites der Kanto-Region

Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor

Glumanda, Glutexo

Schiggy, Schillok, Turtok

Raupy, Safcon, Smettbo

Hornliu, Kokuna

Taubsi, Tauboss

Rattfratz, Rattikarl

Habitak, Ibitak

Rettan, Arbok

Pikachu, Raichu,

Sandan

Nidoran (w), Nidorina, Nidoqueen

Nidoran (m), Nidorino, Nidoking

Piepi, Pixi

Vulpix, Vulnona

Zubat

Duflor, Giflor

Parasek

Bluzuk

Mauzi, Snobilikat

Enton, Entoron

Menki, Rasaff

Fukano, Arkani

Quapsel, Quaputzi, Quappo

Abra, Kadabra, Simsala

Machollo, Maschock, Machomei

Ultrigaria, Sarzenia

Tentacha, Tentoxa

Kleinstein

Lahmus, Flegmon

Dodu, Dodri

Jurob, Jugong

Muschas

Nebulak, Alpollo, Gengar

Onix

Traumato, Hypno

Krabby, Kingler

Owei, Kokowei

Tragosso, Knogga

Kicklee

Nockchan

Schlurp

Rihorn, Rizeros

Kangama

Seeper, Seemon

Goldini, Golking

Pantimos

Rossana

Magmar

Pinsir

Tauros

Karpador, Garados

Lapras

Blitza, Flamara

Porygon

Amonitas, Amoroso

Kabuto, Kabutops

Aerodactyl

Relaxo

Arktos, Zapdos, Lavados

Dratini, Dragonir, Dragoran

Mewtu

Mew

Neue Shiny-Sprites der Johto-Region

Endivie, Lorblatt, Meganie

Karimani, Tyracroc, Impergator

Wiesor, Wiesenior

Noctuh

Ledyba, Ledian

Webarak, Ariados

Iksbat

Pichu

Pii

Fluffeluff

Togepi, Togetic

Natu, Xatu

Voltilamm, Waaty, Ampharos

Mogelbaum

Hoppspross, Hubelupf, Papungha

Griffel

Felino, Morlord

Psiana, Nachtara

Kramurx

Laschoking

Traunfugil

Woingenau

Tannza

Dummisel

Skorgla

Stahlos

Snubbull, Granbull

Pottrott

Sniebel

Teddiursa, Ursaring

Quiekel, Keifel

Corasonn

Remoraid

Hunduster, Hundemon

Phanpy

Porygon2

Damhirplex

Kussilla

Magby

Miltank

Raikou, Entei, Suicune

Larvitar, Pupitar, Despotar

Lugia

Ho-Oh

Hier findet ihr einen Screenshot des Shiny-Leaks vom Pokédex.

Kommen die ersten Shiny-Pokémon bereits am 10. April?

Unklar ist noch, ob Niantic all diese Shiny-Formen sofort veröffentlicht oder wie gewohnt nach und nach ins Spiel einführt. Das angeblich morgen anstehende Kanto-Event wäre jedoch der ideale Zeitpunkt, um einige der Kanto-Shiny-Sprites einzuführen.

Was verbirgt sich hinter dem mysteriösen Kanto-Event, das am 10. April 2018 stattfinden soll? Diese Neuerungen könnte es in Pokémon GO morgen geben.