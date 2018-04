Pokémon GO - Newsletter deutet Kanto-Event am 10. April an

Vor dem großen Community Day am 15. April 2018 könnte uns Niantic die Frühlingssonne mit einem weiteren neuen Pokémon GO-Event genießen lassen. Das deutet ein Newsletter von Pokémon GO Live an, den einige Trainer laut Pokémon GO Hub erhalten haben wollen.

Der Newsletter spricht Pokémon GO Hub zufolge nämlich nicht nur den kommenden Community Day und den vor kurzen angekündigten Eart Day (Start 22. April) an, sondern auch ein bisher unangekündigtes Event, das am Dienstag den 10. April 2018 starten soll. Folgende Zeilen seien im Newsletter zu lesen:

"Trainer, beginnend am 10. April, veranstalten wir eine besondere Feier zu Ehren der Kanto-Region in Pokémon GO! Haltet eure Augen offen und schaut auf die offizielle Pokémon GO-Website und die Social-Media-Kanäle für weitere Informationen rund um diese Veranstaltung."

Weitere Infos zum geheimen Event gibt es aber nicht, weshalb Pokémon GO-Spieler bereits wild spekulieren. Immerhin scheint das Event ja irgendetwas mit der Kanto-Region, also den Taschenmonstern der 1. Generation zu tun zu haben.

Das könnte sich hinter dem neuen Event verbergen

Erhöhte Spawn-, Fang- und Schlüpfraten der Starter-Pokémon Bisasam, Schiggy und Glumanda samt Release ihrer Shiny-Formen

Rückkehr von Arktos, Zapdos und Lavados in Raids

Release der Shiny-Formen von Arktos, Zapdos und Lavados

Boni auf Gen 1-Pokémon wie doppelter oder dreifacher Sternenstaub, EXP und Bonbons

Avatar-Outfits im Stil der 1. Generation

Rotation der Regionals der 1. Generation

Die offizielle Ankündigung des Kanto-Events könnte irgendwann vor dem 10. April erfolgen.