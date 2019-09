Pokémon Go - Neue Dittoformen entdeckt

Der bekannteste Glubsch aus Pokémon Go hat ein paar Tricks dazugelernt. Ditto, das Verwandlungs-Pokémon, kann auch im Mobile-Spiel die Gestalten anderer Monster annehmen. Jetzt hat es vier weitere Gestalten erlernt.

Wenn es darum geht, so aktuelle News wie möglich über Veränderungen in Pokémon Go zu finden, ist der Silph Road-Thread auf Reddit immer eine gute Adresse. Aktuell gibt es dort interessante Neuigkeiten für alle, die es auf die Dittos der Pokémon Go-Welt abgesehen haben. Insgesamt vier neue Verwandlungen sollen möglich sein.

Hornliu

Bidiza

Camaub

Eneco

Diese vier Kollegen waren auf Videos nicht das, was sie vorzugeben schienen, wie man in diesem Video erkennen kann:

Damit wächst die Liste der Undercover-Blobs weiter an. Außer den vier neuen Kostümen bringt Ditto den Verkleidungs-Trick nämlich noch mit Bluzuk, Flurmel, Hoothoot, Ledyba, Remoraid, Schluppuck und Paras.

Dittos lassen sich, bevor ihr sie gefangen habt, übrigens nicht unbedingt erkennen. Einziger Indikator, dass ihr eines vor euch habt, könnte sein, dass es sich überraschend schwer fangen lässt. Wir wünschen viel Erfolg bei der Suche.

Sucht ihr noch nach Dittos?