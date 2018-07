Pokémon GO erschien in ausgewählten Regionen am 6. Juni 2016 und wird damit am heutigen Tag zwei Jahre alt. Zur Feier hat Niantic ein neues Event gestartet, das das Pokémon-Maskottchen Pikachu in den Mittelpunkt rückt.

Ab heute, den 6. Juli, bis zum 31. Juli 2018 habt ihr die Möglichkeit, Strohhut-Pikachu mit Sonnenbrille in Pokémon GO zu fangen. Pikachu und Pichu tauchen im Zuge des Events mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in der Wildnis auf. Habt ihr Glück, begegnet ihr einem Strohhut-Pikachu. Das ist aber noch nicht alles, es winken noch einige andere Boni.

Alola-Formen in 7Km-Eiern

Diese Pokémon schlüpfen aus den neuen Eiern

Alle neuen Boni

Pikachu-Fan-Medaillen: Mit der Gold-Medaille könnt ihr euch im Shop Avatar-Items wie Pikachu-Ohren kaufen

Pichu schlüpft öfter aus Eiern, und zwar entweder in der normalen Form oder mit Strohhut und Sonnenbrille

Erhöhte Spawn-Rate für Pikachu, das Pokémon taucht öfter in der Wildnis auf

Erhöhte Spawn-Rate für Pichu, das Pokémon taucht öfter in der Wildnis auf

Gibt es Shiny Strohhut-Pikachu? Es ist noch nicht bekannt, ob Strohhut-Pikachu und Strohhut-Pichu ebenfalls als Shinys im Spiel auftauchen. Gut möglich ist es aber. Die letzten Spezial-Formen von Pikachu, zum Beispiel Partyhut-Pikachu, tauchten in der Vergangenheit ebenfalls als Shinys auf.

Celebi Spezial-Forschung kommt bald

Nachschub für alle, die sich Mew schon geschnappt haben: Niantic hat außerdem angekündigt, dass die Spezial-Forschung zum legendären Pokémon Celebi bald weltweit verfügbar sein soll.

Ein Starttdatum nennen die Pokémon GO-Macher aber noch nicht. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden.