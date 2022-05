Pokémon GO: Niantic und Prime Gaming versüßen euch mit Bonusinhalten den Sommer

Die warme Jahreszeit ist angebrochen und wer sich den Ausflug ins Grüne mit einem Spiel für zwischendurch versüßen will, der greift womöglich auf Pokémon GO zurück. Das AR-Abenteuer für iOS und Android ist tatsächlich schon vor sechs Jahren erschienen, kann Fans der Taschenmonster aber bis heute begeistern. Wenn auch ihr noch immer regelmäßig auf die Jagd geht oder überlegt, mal wieder einzusteigen, warten einige Boni darauf, von euch eingesackt zu werden – ein Konto bei Amazon Prime vorausgesetzt.

Das erwartet euch, wenn ihr euer Amazon Prime-Konto mit Pokémon GO verbindet

Das könnt ihr euch holen: Wer ein Konto bei Amazon Prime hat, darf sich in den kommenden Sommermonaten alle zwei Wochen ein Item-Paket abholen. Vielleicht habt ihr Anfang Mai während des letzten Community Day ja alle eure Ressourcen verballert und benötigt nun dringend Nachschub - dann ist jetzt eure Chance gekommen. Los geht es ab sofort mit folgenden Gegenständen:

30x Pokéball

5x Top-Beleber

1x Sternenstück

So löst ihr die Items ein: Auf Prime Gaming müsst ihr die Pokémon GO-Seite besuchen. Hier wählt ihr das Angebot aus, das ihr einlösen möchtet, und folgt dann der Anleitung. Die erhaltenen Codes könnt ihr anschließend entweder online oder im Spiel selbst einlösen. Hier eine Kurzanleitung für beide Methoden:

Online

Besucht die Homepage von Niantic

Meldet euch mit eurem Pokémon GO-Konto an

Gebt den entsprechenden Code ein

Habt ihr alles richtig gemacht, erscheint eine Nachricht, dass die Items in euer Inventar gewandert sind

Im Spiel

Öffnet die Karte und geht auf das Pokéball-Menü.

Klickt auf den Shop

Hier könnt ihr unten via „Promos“ Codes einlösen

Geht auf „Einlösen“

Momentan ist das Einlösen von Codes im Spiel nur auf Android-Geräten möglich. Seid ihr auf iOS unterwegs, müsst ihr die Webseite nutzen.

Pikmin Bloom, ein anderes AR-Spiel von Niantic, passt ebenfalls gut zur Jahreszeit:

Das ist der neue Titel der Pokémon GO-Macher

Niantic bastelt derzeit an einem völlig neuen AR-Spiel, das sich derzeit in der Beta-Phase befindet. Peridot erinnert nur auf den ersten Blick an Pokémon GO, denn anstatt um Kampfe, geht es in erster Linie um das Züchten von schnuckligen Fantasiewesen.

Damit euer Peridots (kurz Dots) auch schön wachsen, müsst ihr euch natürlich gut um sie kümmern. Ähnlich wie damals bei den Tamagotchis will das virtuelle Haustier täglich gestreichelt, gefüttert und bespaßt werden.

Zockt ihr noch fleißig Pokémon GO?