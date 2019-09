Pokémon GO-Fans hoffen auf Shiny Knacklion am Community-Tag

Pokémon GO-Trainer aufgepasst: Der nächste Community-Tag wirft seine Schatten voraus. Im Oktober findet das Community-Event an einem Samstag statt und dreht sich in erster Linie um Knacklion. Alles deutet darauf hin, dass ihr auch die Shiny-Versionen von Knacklion, Vibrava und Libelldra ergattern könnt. Selbstverständlich winken auch wieder diverse Boni und mehr.

Pokémon GO: Nächster Community-Tag findet am 12. Oktober statt

Wann genau? Der Community Day im Oktober beginnt am Samstag dem 12. Oktober. Das Event startet erneut um die Mittagszeit und läuft von 11 bis 14 Uhr.

Welche Boni gibt es? Am Community-Tag im Oktober könnt ihr euch auf folgende Boni freuen:

Dreifache EP für das Fangen von Pokémon

Dreistündige Lockmodule

Knacklion als Pokémon des Tages

Exklusive Attacke

Welche Exklusive Attacke das sein wird, steht aktuell aber noch nicht fest.

Besonderheiten: Auf der offiziellen Pokémon GO-Seite findet ihr darüber hinaus noch den folgenden Hinweis, der nochmal auf eigentlich Altbekanntes hinweist.

"Sofort-TMs und Lade-TMs bringen am Community Day keine exklusiven Attacken bei. Um die exklusive Attacke zu lernen, musst du das Pokémon des Tages in den vorgegebenen Stunden am Community Day fangen oder entwickeln."

Wie sieht es mit Shiny Knacklion am Community-Tag aus?

Sehr gut: Eine richtige Bestätigung gibt es dazu von offizieller Seite zwar noch nicht. Aber dafür sind schon einige Bilder geleakt. Die zeigen Knacklion, Vibrava und Libelldra in ihren jeweiligen Shiny-Versionen.

Es ist also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass auch an diesem Community-Tag wieder neue Shinys zu fangen sein werden, so war es ja an den vorherigen Community-Days auch.

So sehen die Shinys aus:

Wie gefallen euch die Shinys und freut ihr euch auf den Community-Day?