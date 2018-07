Der Community Day Juli steht in wenigen Tagen in Pokémon GO an. Trainerinnen und Trainer erwartet am Sonntag, 8. Juli, von 11 bis 14 Uhr eine erhöhte Spawn-Rate vom beliebten Wasser-Starter Schiggy. Neben einer Shiny-Variante gibt es aber auch noch eine witzige andere Version zu fangen: Schiggy mit Sonnenbrille.

Attention, Trainers: if you complete Field Research tasks during Community Day, you may have a chance to encounter Squirtle sporting sunglasses. ?? Good luck! pic.twitter.com/hacoIvzOCD — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 2, 2018

So erscheint Schiggy mit Sonnenbrille

Um eine Chance auf das besondere Schiggy zu bekommen, müsst ihr während des Community Days Feldforschungsaufgaben erfüllen. Um welche Quests es sich genau handelt, verrät Niantic nicht. Dreht also am Sonntag möglichst viele PokéStops und Arenen und erfüllt die Aufgaben, die euch neu erscheinen und eine Pokémon-Begegnung als Belohnung versprechen.

Während Sonnenbrillen-Shiggy durch Forschungsaufgaben erscheint, wartet mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Shiny-Schiggy in der Wildnis auf euch. Das hat Niantic zwar nicht offiziell bestätigt, bei den vorherigen Community Days gab es das Event-Pokémon aber auch stets in schillernder Form zu fangen.

Außerdem wartet die exklusive Attacke Aquahaubitze auf alle, die während des Events Schillok zu Turok entwickeln. Alle restlichen Boni des Community Day im Juli findet ihr hier aufgelistet.

Corasonn spawnt in Europa

Für kurze Zeit erscheint aktuell außerdem das regionale Pokémon Corsaonn in ganz Europa. Normalerweise taucht es nur um den Äquator herum auf.

Attention, Trainers! We're hosting a special Europe-wide event to thank those who attended #SafariZoneDortmund. From 12:00 a.m. UTC on July 3 until 11:59 p.m. UTC on July 4, Pokémon such as Corsola & Roselia may appear throughout Europe! https://t.co/6L5aSuM4tg pic.twitter.com/HdzNhg4Tiu — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 3, 2018

Niantic bedankt sich so für die rege Teilnahme an der Safari Zone in Dortmund und entschuldigt sich vermutlich gleichzeitig auch für die technischen Schwierigkeiten, die das Spiel zeitweise während des Mega-Events lahm legten.

Erfahrungsbericht auf der Safari Zone

So war das Pokémon Go-Event in Dortmund

Wie lange erscheint Corasonn in Europa? Ihr habt noch bis morgen, 5. Juli, 2 Uhr nachts Zeit, euch das seltene Corasonn zu schnappen.