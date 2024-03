Pokémon-Legenden Z-A: Das hat es mit den Buchstaben im Titel auf sich

Wofür könnte das Z-A stehen?

Der Pokémon Day 2024 hatte eine wirklich große Überraschung parat. Zum Schluss des Pokémon Presents-Event wurde Pokémon-Legenden: Z-A enthüllt. Der Titel soll 2025 für Nintendo Switch erscheinen und uns in die Kalos-Region aus Pokémon X und Y führen.

Da der erste Teil der Reihe Pokémon-Legenden: Arceus hieß, überrascht der neue Name mit seinem "Z-A". Von offizieller Seite gibt es bislang keine Erklärung für die Buchstaben, doch die Fangemeinde hat bereits eine heiße Spur.

Woher kommt der Beisatz Z-A? Zum einen sind sich Fans sicher, dass das Legendäre Pokémon Zygarde eine große Rolle spielen wird. Das Pokémon kann unterschiedliche Gestalten annehmen, behält dabei aber immer eine schwarzgrüne Färbung. So, wie bei den Buchstaben Z-A im Logo.

Zum anderen könnte es sein, dass das Z-A auf den Charakter Azett anspielt. Er war vor 3.000 Jahren der König der Kalos-Region und regierte zu einer Zeit des Krieges. Er baute die ultimative Waffe, um sein Partner-Pokémon Floette wiederzubeleben.

Doch das ging auf Kosten der Leben vieler Pokémon und Floette wandte sich von ihm ab. Azett wurde durch den Vorfall unsterblich und sucht bis heute nach seinem Pokémon.

1:56 Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

Einige Fans erinnert das A auch an die ultimative Waffe. Deshalb glauben viele, dass die tragische Geschichte von Azett eine Rolle spielen wird.

Die Geschichte von Azett hat sich in Pokémon X & Y zudem nicht abgeschlossen angefühlt. Ein weiteres Indiz dafür, dass Z-A eine Anspielung auf Azett (AZ) sein könnte, nur eben in umgekehrter Reihenfolge. Denn egal, wann der neue Pokémon-Legenden-Teil spielt: Da der ehemalige König unsterblich ist, wird er auch zu diesem Zeitpunkt leben.

Vermutlich werden wir Azett dann in Illumina City treffen. Dem Trailer zufolge spielt Pokémon-Legenden: Z-A nämlich nur in der Großstadt. Es wird also vermutlich keine grünen Wiesen und Wälder geben, in denen wir uns aufhalten können.

Wer stattdessen ein Pokémon-Legenden in der Natur haben möchte, sollte zum Erstling greifen. Dort verschlägt es uns nämlich in das feudale Sinnoh.

Was denkt ihr: Wofür könnten die Buchstaben Z-A stehen?