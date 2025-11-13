Pokémon Pokopia: Alle Infos zu Release, Plattform und Gameplay der ersten Poké-Lifesim für Animal Crossing-Fans

Die wichtigsten Infos zu Pokopia zusammengefasst.

Pokémon Pokopia bringt für Fans der Taschenmonster eine Mischung aus Spielen wie Animal Crossing oder Minecraft. Der Ableger schickt euch als Ditto in eine friedliche Welt, wo ihr verschiedene Pokémon findet und mit ihnen in einem Dorf lebt, das ihr selbst gestalten könnt.

Letztes Update am 13. November: Nintendo hat einen neuen Trailer veröffentlicht. Wir haben Infos zum Release-Datum, Game Key Cards und Game Share ergänzt.

Übersicht:

Release: Wann erscheint Pokopia?

Pokémon Pokopia erscheint am 5. März 2026. Die Vorbestellungen der digitalen Version sind bereits möglich.

Plattform: Wo kann ich Pokopia spielen?

Pokopia erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2 und benötigt ca. 10 Gigabyte freien Speicherplatz.

Multiplayer und Koop

Pokémon Pokopia könnt ihr alleine oder mit bis zu vier Leuten im Koop spielen. Für den Online-Modus benötigt ihr wie immer ein kostenpflichtiges Nintendo Switch Online-Abo.

Game Share wird unterstützt: Das Spiel nutzt das Game Share-Feature der Switch 2. Das bedeutet, dass ihr mit nur einer Kopie innerhalb desselben Wlans auf mehreren Switch-Konsolen im Koop spielen könnt. Das funktioniert auch mit der Switch 1!

Vorsicht bei der physischen Version

Falls ihr euch Pokémon Pokopia als Modul ins Regal stellen wollt, solltet ihr aufpassen. Es erscheint nur als Game Key Card bzw. Software-Schlüsselkarte. Die Cartridge in der Verpackung enthält also keine Daten und ihr müsst das gesamte Spiel herunterladen.

Für den Download benötigt ihr dementsprechend eine Internetverbindung. Danach ist Pokopia auch offline spielbar, abgesehen von den Multiplayer-Features natürlich.

Mit der Zeit siedeln sich immer mehr Pokémon auf eurer Insel an.

Gameplay: Wie spielt sich Pokopia?

Ihr übernehmt die Rolle eines Ditto, das sich als Mensch tarnt. In einer friedlichen Inselwelt sammelt ihr Ressourcen wie Holz oder Steine. Daraus stellt ihr Hilfsmittel und Gebäude her, mit denen ihr nach und nach euer eigenes Poké-Paradies erschafft.

Natürlich seid ihr nicht alleine unterwegs, sondern trefft verschiedene Pokémon, die sich eurer Sache anschließen. Das macht eure Siedlung nicht nur lebendiger, sondern bringt auch spielerische Vorteile mit. Schiggy kann etwa eure Beete gießen, auf denen Gemüse und andere Pflanzen darauf warten, von euch geerntet zu werden.

Ditto kann sich die Fähigkeiten der neuen Nachbarn selbst aneignen und dank Bisasam zum Beispiel Gras wachsen lassen. Letztlich könnt ihr eure Pokémon aber auch für euch arbeiten lassen. Der Trailer zeigt unter anderem ein Rotomurf, das fröhlich den Acker umgräbt.

Wenn ihr euer Dorf vergrößert, spricht sich das in der Umgebung herum und mehr Pokémon schauen vorbei, um bei euch einzuziehen. Mit der Zeit erschafft ihr also eure eigene kleine Welt mit euren liebsten Monstern und macht es ihnen mit selbstgebauten Möbeln gemütlich.

Terraforming: Dafür könnt ihr auch die Landschaft verändern. Wie in Minecraft und Co. lassen sich Hügel und Flüsse anpassen, sodass ihr eure Nachbarschaft perfekt an eure Vorstellungen anpassen könnt.

Eine Liste mit allen Pokémon, die im Trailer zu sehen sind, findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels!

Was denkt ihr: Gefällt euch das Konzept von Pokémon Pokopia?