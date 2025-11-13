Pokémon Pokopia: Alle Infos zu Release, Plattform und Gameplay der ersten Poké-Lifesim für Animal Crossing-Fans

Im kommenden Pokémon-Ableger Pokopia baut ihr euren Monstern ein gemütliches Zuhause. Wir fassen alle bekannten Infos zusammen.

Maximilian Franke
13.11.2025 | 16:18 Uhr

Die wichtigsten Infos zu Pokopia zusammengefasst. Die wichtigsten Infos zu Pokopia zusammengefasst.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Jetzt Artikel freischalten

50% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

Jetzt nur für kurze Zeit: die ersten sechs Monate im Jahresabo mit dem Code »BLACK50« sparen. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Pokémon Pokopia bringt für Fans der Taschenmonster eine Mischung aus Spielen wie Animal Crossing oder Minecraft. Der Ableger schickt euch als Ditto in eine friedliche Welt, wo ihr verschiedene Pokémon findet und mit ihnen in einem Dorf lebt, das ihr selbst gestalten könnt.

Letztes Update am 13. November: Nintendo hat einen neuen Trailer veröffentlicht. Wir haben Infos zum Release-Datum, Game Key Cards und Game Share ergänzt.

Übersicht:

Release: Wann erscheint Pokopia?

Pokémon Pokopia erscheint am 5. März 2026. Die Vorbestellungen der digitalen Version sind bereits möglich.

Video starten 10:34 Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim

Plattform: Wo kann ich Pokopia spielen?

Pokopia erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2 und benötigt ca. 10 Gigabyte freien Speicherplatz.

Multiplayer und Koop

Pokémon Pokopia könnt ihr alleine oder mit bis zu vier Leuten im Koop spielen. Für den Online-Modus benötigt ihr wie immer ein kostenpflichtiges Nintendo Switch Online-Abo.

Game Share wird unterstützt: Das Spiel nutzt das Game Share-Feature der Switch 2. Das bedeutet, dass ihr mit nur einer Kopie innerhalb desselben Wlans auf mehreren Switch-Konsolen im Koop spielen könnt. Das funktioniert auch mit der Switch 1!

Vorsicht bei der physischen Version

Falls ihr euch Pokémon Pokopia als Modul ins Regal stellen wollt, solltet ihr aufpassen. Es erscheint nur als Game Key Card bzw. Software-Schlüsselkarte. Die Cartridge in der Verpackung enthält also keine Daten und ihr müsst das gesamte Spiel herunterladen.

Für den Download benötigt ihr dementsprechend eine Internetverbindung. Danach ist Pokopia auch offline spielbar, abgesehen von den Multiplayer-Features natürlich.

Mit der Zeit siedeln sich immer mehr Pokémon auf eurer Insel an. Mit der Zeit siedeln sich immer mehr Pokémon auf eurer Insel an.

Gameplay: Wie spielt sich Pokopia?

Ihr übernehmt die Rolle eines Ditto, das sich als Mensch tarnt. In einer friedlichen Inselwelt sammelt ihr Ressourcen wie Holz oder Steine. Daraus stellt ihr Hilfsmittel und Gebäude her, mit denen ihr nach und nach euer eigenes Poké-Paradies erschafft.

Natürlich seid ihr nicht alleine unterwegs, sondern trefft verschiedene Pokémon, die sich eurer Sache anschließen. Das macht eure Siedlung nicht nur lebendiger, sondern bringt auch spielerische Vorteile mit. Schiggy kann etwa eure Beete gießen, auf denen Gemüse und andere Pflanzen darauf warten, von euch geerntet zu werden.

Ditto kann sich die Fähigkeiten der neuen Nachbarn selbst aneignen und dank Bisasam zum Beispiel Gras wachsen lassen. Letztlich könnt ihr eure Pokémon aber auch für euch arbeiten lassen. Der Trailer zeigt unter anderem ein Rotomurf, das fröhlich den Acker umgräbt.

Erster Pokémon-Freizeitpark wird bald eröffnet und so cool sieht er aus
von Dennis Müller
Pokémon Winds & Waves führt laut Mega-Leak völlig neue Pokémon-Art ein: Zufällig generierte Monster
von Linda Sprenger
Release steht: Das spannendste Pokémon-Spiel seit Jahren erscheint Anfang 2026
von Maximilian Franke

Wenn ihr euer Dorf vergrößert, spricht sich das in der Umgebung herum und mehr Pokémon schauen vorbei, um bei euch einzuziehen. Mit der Zeit erschafft ihr also eure eigene kleine Welt mit euren liebsten Monstern und macht es ihnen mit selbstgebauten Möbeln gemütlich.

Terraforming: Dafür könnt ihr auch die Landschaft verändern. Wie in Minecraft und Co. lassen sich Hügel und Flüsse anpassen, sodass ihr eure Nachbarschaft perfekt an eure Vorstellungen anpassen könnt.

Eine Liste mit allen Pokémon, die im Trailer zu sehen sind, findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels!

Was denkt ihr: Gefällt euch das Konzept von Pokémon Pokopia?

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Pokémon Pokopia: Alle Infos zu Release, Plattform und Gameplay der ersten Poké-Lifesim für Animal Crossing-Fans

vor einer Stunde

Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim

vor 2 Tagen

Release steht: Das spannendste Pokémon-Spiel seit Jahren erscheint Anfang 2026

19.09.2025

Animal Crossing-Fans warten seit Jahren auf ein Lebenszeichen der Switch 2-Fortsetzung und nun streut Pokémon Pokopia Salz in die Wunde

12.09.2025

Neues Pokémon-Spiel angekündigt: Pokopia ist für Fans von Animal Crossing, Minecraft und sogar ein bisschen Palworld
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Pokémon TCG Pocket Tier-List: Das sind die besten Meta Decks - jetzt mit Mega-Aufstieg-KartenB1 (November 2025)   9  

vor einer Woche

Pokémon TCG Pocket Tier-List: Das sind die besten Meta Decks - jetzt mit Mega-Aufstieg-Karten/B1 (November 2025)
Eine meiner Spiele-Überraschungen 2024 bekommt heute ein gratis Update mit neuen Modi und ich hab direkt wieder Lust drauf

vor 20 Minuten

Eine meiner Spiele-Überraschungen 2024 bekommt heute ein gratis Update mit neuen Modi und ich hab direkt wieder Lust drauf
Coin Master-Free Spins - Alle aktuellen und kostenlosen Spin-Links (November 2025)

vor 42 Minuten

Coin Master-Free Spins - Alle aktuellen und kostenlosen Spin-Links (November 2025)
Gier, Gier bleibt immer gleich - Fallout 4 bekommt zum Geburtstag neue Edition, die das Spiel direkt kaputt macht - jetzt reagiert Bethesda   2  

vor 50 Minuten

"Gier, Gier bleibt immer gleich" - Fallout 4 bekommt zum Geburtstag neue Edition, die das Spiel direkt kaputt macht - jetzt reagiert Bethesda
mehr anzeigen